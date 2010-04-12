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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:40

  Перес де Куэльяр написав:Ви ж бачите Яшу в Чаті і Василя, тому читають і НБУ і СБУ. Щось хочете написати їм?

Не виновата я , он сам ко мне пришёл )))

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:41

  sani_2012 написав:Если этого завтра и после завтра не произойдёт , то 09 должно .

*Відправлено з Чату

Згоден.

Анекдот.
Петька - прибори?
Чапаєв - 300!!!
Петька - шо 300?
Чапаєв - А шо прибори? :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:43

  tea написав:Згоден. Анекдот. Петька - прибори? Чапаєв - 300!!! Петька - шо 300? Чапаєв - А шо прибори?

)))

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:43

  sani_2012 написав:Интересно а нбу нас здесь читает ?

*Відправлено з Чату

Зелені букви читають.
tea
 
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  #<1 ... 38394041
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