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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:40
Перес де Куэльяр написав:
Ви ж бачите Яшу в Чаті і Василя, тому читають і НБУ і СБУ. Щось хочете написати їм?
Не виновата я , он сам ко мне пришёл )))*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:41
sani_2012 написав:
Если этого завтра и после завтра не произойдёт , то 09 должно .*Відправлено з Чату
Згоден.
Анекдот.
Петька - прибори?
Чапаєв - 300!!!
Петька - шо 300?
Чапаєв - А шо прибори?
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:43
tea написав:
Згоден. Анекдот. Петька - прибори? Чапаєв - 300!!! Петька - шо 300? Чапаєв - А шо прибори?
)))*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:43
sani_2012 написав:
Интересно а нбу нас здесь читает ?*Відправлено з Чату
Зелені букви читають.
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tea
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