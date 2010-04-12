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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3940414243>
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:43

  sani_2012 написав:Интересно а нбу нас здесь читает ?

*Відправлено з Чату

Зелені букви читають.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:55

  Libo написав:Невидимая рука рынка и масонов, поступь их истории неумолимы.
Вот таким мне видится первая половина года из нашего тайного приюта на Подоле.
8) 8) 8)

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edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:02

Адам Смит
@_Smithchenko
·
4 ч
Чистые покупки НБУ на межбанке за декабрь - $338,5 млн. Это чистая эмиссия на 10 млрд грн (+2,5% денежной базе, +60 коп к условно-равновесному курсу). Вот не может на фоне такой эмиссии гривна укрепляться!
В общем, я рад за гривну, но не верю, что происходящее на межбанке надолго
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:20

  asti написав:Давайте дождемся завтрашнего МБ. ЗЫ: гибкости вашего ума можно только позавидовать - недавно вы ждали 31,5///

Коррахунки замалі . Якщо відростуть на 15-20млрд. , то рух на МБ вгору піде, а так, спостерігалося що нижче 50млрд безготівковий ринок пасивний.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:21

  Moneta написав:Адам Смит
@_Smithchenko
·
4 ч
Чистые покупки НБУ на межбанке за декабрь - $338,5 млн. Это чистая эмиссия на 10 млрд грн (+2,5% денежной базе, +60 коп к условно-равновесному курсу). Вот не может на фоне такой эмиссии гривна укрепляться!
В общем, я рад за гривну, но не верю, что происходящее на межбанке надолго

Может при условии роста экспорта или серьёзных инвестиций в экономику или быстрого роста ВВП.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:34

  Moneta написав:Адам Смит
@_Smithchenko
·
4 ч
Чистые покупки НБУ на межбанке за декабрь - $338,5 млн. Это чистая эмиссия на 10 млрд грн (+2,5% денежной базе, +60 коп к условно-равновесному курсу). Вот не может на фоне такой эмиссии гривна укрепляться!
В общем, я рад за гривну, но не верю, что происходящее на межбанке надолго


Скажите этому гениальному финансисту что Минфин продавал а НБУ покупал.
Вот когда выйдет отчет о ЗВР тогда и посмотрим баланс.

О продаже валюты прямо заявлял Маркарова ( министр финансов)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:37

  Moneta написав:Адам Смит @_Smithchenko · 4 ч Чистые покупки НБУ на межбанке за декабрь - $338,5 млн. Это чистая эмиссия на 10 млрд грн (+2,5% денежной базе, +60 коп к условно-равновесному курсу). Вот не может на фоне такой эмиссии гривна укрепляться! В общем, я рад за гривну, но не верю, что происходящее на межбанке надолго

Я не читаю Адама, але укріплення гривні відбулося на тому, що під кінець року в країну надійшла валюта (євробонди, МВФ ),що додало стабільності на валютному ринку, а гривню Мінфін добре пилососе через ОВДП покриваючи дефіцит фінансування бюджетних витрат.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:46

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Мінфін добре пилососе через ОВДП покриваючи дефіцит фінансування бюджетних витрат

Что то мне подсказывает что овгз выкупает сама власть по крайней мере она заинтересована в них как никто более и чудо покупатель на любой объем всегда находится.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:47

  Перес де Куэльяр написав:Я не читаю Адама, але укріплення гривні відбулося на тому, що під кінець року в країну надійшла валюта (євробонди, МВФ ),що додало стабільності на валютному ринку, а гривню Мінфін добре пилососе через ОВДП покриваючи дефіцит фінансування бюджетних витрат.

Т.е. "красивая жизнь" за счёт внутренних и внешних заимствований
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:48

  Вкладчик1234 написав:Т.е. "красивая жизнь" за счёт внутренних и внешних заимствований

Так воно і є , зараз момент ейфорії .

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 03 січ, 2019 23:51, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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