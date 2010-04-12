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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:43
sani_2012 написав:
Интересно а нбу нас здесь читает ?*Відправлено з Чату
Зелені букви читають.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 23:02
Адам Смит
@_Smithchenko
·
4 ч
Чистые покупки НБУ на межбанке за декабрь - $338,5 млн. Это чистая эмиссия на 10 млрд грн (+2,5% денежной базе, +60 коп к условно-равновесному курсу). Вот не может на фоне такой эмиссии гривна укрепляться!
В общем, я рад за гривну, но не верю, что происходящее на межбанке надолго
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Moneta
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Додано: Чет 03 січ, 2019 23:20
asti написав:
Давайте дождемся завтрашнего МБ. ЗЫ: гибкости вашего ума можно только позавидовать - недавно вы ждали 31,5///
Коррахунки замалі . Якщо відростуть на 15-20млрд. , то рух на МБ вгору піде, а так, спостерігалося що нижче 50млрд безготівковий ринок пасивний.*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 03 січ, 2019 23:21
Moneta написав:
Адам Смит
@_Smithchenko
·
4 ч
Чистые покупки НБУ на межбанке за декабрь - $338,5 млн. Это чистая эмиссия на 10 млрд грн (+2,5% денежной базе, +60 коп к условно-равновесному курсу). Вот не может на фоне такой эмиссии гривна укрепляться!
В общем, я рад за гривну, но не верю, что происходящее на межбанке надолго
Может при условии роста экспорта или серьёзных инвестиций в экономику или быстрого роста ВВП.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 23:34
Moneta написав:
Адам Смит
@_Smithchenko
·
4 ч
Чистые покупки НБУ на межбанке за декабрь - $338,5 млн. Это чистая эмиссия на 10 млрд грн (+2,5% денежной базе, +60 коп к условно-равновесному курсу). Вот не может на фоне такой эмиссии гривна укрепляться!
В общем, я рад за гривну, но не верю, что происходящее на межбанке надолго
Скажите этому гениальному финансисту что Минфин продавал а НБУ покупал.
Вот когда выйдет отчет о ЗВР тогда и посмотрим баланс.
О продаже валюты прямо заявлял Маркарова ( министр финансов)
Живите своим умом!
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Додано: Чет 03 січ, 2019 23:37
Moneta написав:
Адам Смит @_Smithchenko · 4 ч Чистые покупки НБУ на межбанке за декабрь - $338,5 млн. Это чистая эмиссия на 10 млрд грн (+2,5% денежной базе, +60 коп к условно-равновесному курсу). Вот не может на фоне такой эмиссии гривна укрепляться! В общем, я рад за гривну, но не верю, что происходящее на межбанке надолго
Я не читаю Адама, але укріплення гривні відбулося на тому, що під кінець року в країну надійшла валюта (євробонди, МВФ ),що додало стабільності на валютному ринку, а гривню Мінфін добре пилососе через ОВДП покриваючи дефіцит фінансування бюджетних витрат.*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 03 січ, 2019 23:46
Перес де Куэльяр написав:
Мінфін добре пилососе через ОВДП покриваючи дефіцит фінансування бюджетних витрат
Что то мне подсказывает что овгз выкупает сама власть по крайней мере она заинтересована в них как никто более и чудо покупатель на любой объем всегда находится.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 23:47
Перес де Куэльяр написав:
Я не читаю Адама, але укріплення гривні відбулося на тому, що під кінець року в країну надійшла валюта (євробонди, МВФ ),що додало стабільності на валютному ринку, а гривню Мінфін добре пилососе через ОВДП покриваючи дефіцит фінансування бюджетних витрат.
Т.е. "красивая жизнь" за счёт внутренних и внешних заимствований
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 03 січ, 2019 23:48
Вкладчик1234 написав:
Т.е. "красивая жизнь" за счёт внутренних и внешних заимствований
Так воно і є , зараз момент ейфорії .*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Чет 03 січ, 2019 23:51, всього редагувалось 1 раз.
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