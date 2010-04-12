Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 січ, 2019 23:51
zzzzzz написав: Moneta написав:
Адам Смит
@_Smithchenko
·
4 ч
Чистые покупки НБУ на межбанке за декабрь - $338,5 млн. Это чистая эмиссия на 10 млрд грн (+2,5% денежной базе, +60 коп к условно-равновесному курсу). Вот не может на фоне такой эмиссии гривна укрепляться!
В общем, я рад за гривну, но не верю, что происходящее на межбанке надолго
Скажите этому гениальному финансисту что Минфин продавал а НБУ покупал.
Вот когда выйдет отчет о ЗВР тогда и посмотрим баланс.
О продаже валюты прямо заявлял Маркарова ( министр финансов)
Смит хорош.
Хорош он, когда публикует вдумчивую аналитику.
Когда сначала потратил время на изучение, потом написал.
Быстрое "кнопанье" в твитере - не его конёк. Не его уровень. Я бы даже сказал - не его амплуа.
При всём том.
Лично я, считаю его аналитику - лучшей на портале.
Степень понимания вопроса даже нЕ с кем сравнивать.
Только не юля
vovan_prm
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Додано: Чет 03 січ, 2019 23:54
Перес де Куэльяр написав:
Я не читаю Адама.......
Оно и понятно.
Писатели - они, как правило, не читатели.
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vovan_prm
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Додано: Чет 03 січ, 2019 23:55
vovan_prm
При этом чувак сидит в недвиге накануне кризиса
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 03 січ, 2019 23:56
vovan_prm написав: Перес де Куэльяр написав:
Я не читаю Адама.......
Оно и понятно.
Писатели - они, как правило, не читатели.
Вован, по -перше з повагою, по-друге хороший письменник, це не говорить про те, що він хороший аналітик.
Востаннє редагувалось
Перес де Куэльяр
в П'ят 04 січ, 2019 00:06, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:00
zzzzzz написав: vovan_prm
При этом чувак сидит в недвиге накануне кризиса
Бывает...
Только не юля
vovan_prm
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:02
vovan_prm написав: Zebra написав:
Студенты-аутсорсеры и стажеры.
Успешные прогнозисты по определению
богаты и обеспечены, не то чтоб работать за ЗП.
На 2017 год они прогнозировали 28 грн за доллар, по факту сели в лужу, такой курс был только достигнут в январе 2018 и то не надолго.
Успешные прогнозисты по определению не существуют.
Есть более или менее успешные угадайки.
Баффет угадайка?
Zebra
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:02
Перес де Куэльяр написав: vovan_prm написав: Перес де Куэльяр написав:
Я не читаю Адама.......
Оно и понятно.
Писатели - они, как правило, не читатели.
Вован, по -перше з повагою, по-друге
хороший письменник не говорить про те, що він хороший аналітик
.
Согласен на все 100%
Только не юля
vovan_prm
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:06
Zebra написав: vovan_prm написав: Zebra написав:
Студенты-аутсорсеры и стажеры.
Успешные прогнозисты по определению
богаты и обеспечены, не то чтоб работать за ЗП.
На 2017 год они прогнозировали 28 грн за доллар, по факту сели в лужу, такой курс был только достигнут в январе 2018 и то не надолго.
Успешные прогнозисты по определению не существуют.
Есть более или менее успешные угадайки.
Баффет угадайка?
1. Баффет прогнозист?
2. Он тяжеловес с инсайдом, что даёт определенную "власть над рынком".
3. Инвест чуйка - "уровень бог".
4. Даже она отрабатывает на 100%.
Только не юля
vovan_prm
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:11
asti написав: Zebra написав:
Сегодняшний МБ подтверждает, что гривна идет уверенно на 27.
Давайте дождемся завтрашнего МБ.
ЗЫ: гибкости вашего ума можно только позавидовать - недавно вы ждали 31,5///
Не ранее выборов уже, сомнений больше нет.
Zebra
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:11
vovan_prm
Я очень хорошо помню как Смит агитировал за бетон
Сейчас уже не слышно его загонов в бетон.
Живите своим умом!
zzzzzz
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