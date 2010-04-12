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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 40414243>
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:51

  zzzzzz написав:
  Moneta написав:Адам Смит
@_Smithchenko
·
4 ч
Чистые покупки НБУ на межбанке за декабрь - $338,5 млн. Это чистая эмиссия на 10 млрд грн (+2,5% денежной базе, +60 коп к условно-равновесному курсу). Вот не может на фоне такой эмиссии гривна укрепляться!
В общем, я рад за гривну, но не верю, что происходящее на межбанке надолго


Скажите этому гениальному финансисту что Минфин продавал а НБУ покупал.
Вот когда выйдет отчет о ЗВР тогда и посмотрим баланс.

О продаже валюты прямо заявлял Маркарова ( министр финансов)

Смит хорош.
Хорош он, когда публикует вдумчивую аналитику.
Когда сначала потратил время на изучение, потом написал.
Быстрое "кнопанье" в твитере - не его конёк. Не его уровень. Я бы даже сказал - не его амплуа.
При всём том.
Лично я, считаю его аналитику - лучшей на портале.
Степень понимания вопроса даже нЕ с кем сравнивать.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:54

  Перес де Куэльяр написав:Я не читаю Адама.......

Оно и понятно.
Писатели - они, как правило, не читатели.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:55

vovan_prm

При этом чувак сидит в недвиге накануне кризиса :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:56

  vovan_prm написав:
  Перес де Куэльяр написав:Я не читаю Адама.......

Оно и понятно.
Писатели - они, как правило, не читатели.

Вован, по -перше з повагою, по-друге хороший письменник, це не говорить про те, що він хороший аналітик.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 04 січ, 2019 00:06, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:00

  zzzzzz написав:vovan_prm

При этом чувак сидит в недвиге накануне кризиса :mrgreen:

Бывает...
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:02

  vovan_prm написав:
  Zebra написав:Студенты-аутсорсеры и стажеры. Успешные прогнозисты по определению богаты и обеспечены, не то чтоб работать за ЗП.

На 2017 год они прогнозировали 28 грн за доллар, по факту сели в лужу, такой курс был только достигнут в январе 2018 и то не надолго.

Успешные прогнозисты по определению не существуют.
Есть более или менее успешные угадайки.

Баффет угадайка?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:02

  Перес де Куэльяр написав:
  vovan_prm написав:
  Перес де Куэльяр написав:Я не читаю Адама.......

Оно и понятно.
Писатели - они, как правило, не читатели.

Вован, по -перше з повагою, по-друге хороший письменник не говорить про те, що він хороший аналітик.

Согласен на все 100%
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:06

  Zebra написав:
  vovan_prm написав:
  Zebra написав:Студенты-аутсорсеры и стажеры. Успешные прогнозисты по определению богаты и обеспечены, не то чтоб работать за ЗП.

На 2017 год они прогнозировали 28 грн за доллар, по факту сели в лужу, такой курс был только достигнут в январе 2018 и то не надолго.

Успешные прогнозисты по определению не существуют.
Есть более или менее успешные угадайки.

Баффет угадайка?

1. Баффет прогнозист?
2. Он тяжеловес с инсайдом, что даёт определенную "власть над рынком".
3. Инвест чуйка - "уровень бог".
4. Даже она отрабатывает на 100%.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:11

  asti написав:
  Zebra написав:Сегодняшний МБ подтверждает, что гривна идет уверенно на 27.
Давайте дождемся завтрашнего МБ. ;)
ЗЫ: гибкости вашего ума можно только позавидовать - недавно вы ждали 31,5///

Не ранее выборов уже, сомнений больше нет.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:11

vovan_prm

Я очень хорошо помню как Смит агитировал за бетон :mrgreen:
Сейчас уже не слышно его загонов в бетон.
Живите своим умом!
zzzzzz
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