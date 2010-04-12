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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:15

  Moneta написав:Адам Смит
@_Smithchenko
·
4 ч
Чистые покупки НБУ на межбанке за декабрь - $338,5 млн. Это чистая эмиссия на 10 млрд грн (+2,5% денежной базе, +60 коп к условно-равновесному курсу). Вот не может на фоне такой эмиссии гривна укрепляться!
В общем, я рад за гривну, но не верю, что происходящее на межбанке надолго

Начну с того, что я не рад за гривну - укрепление валюты снижает конкурентоспособность экономики.
В эмиссии, обеспеченной валютными поступлении в резервы, я не вижу угрозы курсу. Когда курс начнет расти, продав эту валюту, НБУ сможет изъять с рынка больше ликвидности, чем сейчас вбросил. Т.е. такая эмиссия вполне обратима, а лишняя кровь экономике не повредит.
К тому же, у НБУ есть эффективный инструмент для связывания лишней ликвидности в виде депосертификатов.
Значительно важнее, что НБУ недавно прекратил долговую эмиссию, отказавшись покупать облигации минфина. Такая эмиссия не только необратима, но и чревата саморазогревом. Монетарная политика НБУ нынче выглядит предельно жесткой. Не уверен, что это хорошо для роста экономики, но обвинять НБУ в создании валютных рисков не приходится.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:19

  zzzzzz написав:vovan_prm

Я очень хорошо помню как Смит агитировал за бетон :mrgreen:
Сейчас уже не слышно его загонов в бетон.

Было дело.
Я недавно писал почему долгосрочные прогнозы - зряшное занятие.
Добавьте, что аналитика и прогнозы - не суть одно и то же.
А призывы и рекомендации - вообще моветон.
Но...
Кто без греха, пусть первым бросит камень (с)
Только не юля
vovan_prm
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