Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:15

Moneta написав: Адам Смит

@_Smithchenko

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4 ч

Чистые покупки НБУ на межбанке за декабрь - $338,5 млн. Это чистая эмиссия на 10 млрд грн (+2,5% денежной базе, +60 коп к условно-равновесному курсу). Вот не может на фоне такой эмиссии гривна укрепляться!

В общем, я рад за гривну, но не верю, что происходящее на межбанке надолго Адам Смит@_Smithchenko4 чЧистые покупки НБУ на межбанке за декабрь - $338,5 млн. Это чистая эмиссия на 10 млрд грн (+2,5% денежной базе, +60 коп к условно-равновесному курсу). Вот не может на фоне такой эмиссии гривна укрепляться!В общем, я рад за гривну, но не верю, что происходящее на межбанке надолго

Начну с того, что я не рад за гривну - укрепление валюты снижает конкурентоспособность экономики.В эмиссии, обеспеченной валютными поступлении в резервы, я не вижу угрозы курсу. Когда курс начнет расти, продав эту валюту, НБУ сможет изъять с рынка больше ликвидности, чем сейчас вбросил. Т.е. такая эмиссия вполне обратима, а лишняя кровь экономике не повредит.К тому же, у НБУ есть эффективный инструмент для связывания лишней ликвидности в виде депосертификатов.Значительно важнее, что НБУ недавно прекратил долговую эмиссию, отказавшись покупать облигации минфина. Такая эмиссия не только необратима, но и чревата саморазогревом. Монетарная политика НБУ нынче выглядит предельно жесткой. Не уверен, что это хорошо для роста экономики, но обвинять НБУ в создании валютных рисков не приходится.