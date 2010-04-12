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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41424344>
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:15

  Moneta написав:Адам Смит
@_Smithchenko
·
4 ч
Чистые покупки НБУ на межбанке за декабрь - $338,5 млн. Это чистая эмиссия на 10 млрд грн (+2,5% денежной базе, +60 коп к условно-равновесному курсу). Вот не может на фоне такой эмиссии гривна укрепляться!
В общем, я рад за гривну, но не верю, что происходящее на межбанке надолго

Начну с того, что я не рад за гривну - укрепление валюты снижает конкурентоспособность экономики.
В эмиссии, обеспеченной валютными поступлении в резервы, я не вижу угрозы курсу. Когда курс начнет расти, продав эту валюту, НБУ сможет изъять с рынка больше ликвидности, чем сейчас вбросил. Т.е. такая эмиссия вполне обратима, а лишняя кровь экономике не повредит.
К тому же, у НБУ есть эффективный инструмент для связывания лишней ликвидности в виде депосертификатов.
Значительно важнее, что НБУ недавно прекратил долговую эмиссию, отказавшись покупать облигации минфина. Такая эмиссия не только необратима, но и чревата саморазогревом. Монетарная политика НБУ нынче выглядит предельно жесткой. Не уверен, что это хорошо для роста экономики, но обвинять НБУ в создании валютных рисков не приходится.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:19

  zzzzzz написав:vovan_prm

Я очень хорошо помню как Смит агитировал за бетон :mrgreen:
Сейчас уже не слышно его загонов в бетон.

Было дело.
Я недавно писал почему долгосрочные прогнозы - зряшное занятие.
Добавьте, что аналитика и прогнозы - не суть одно и то же.
А призывы и рекомендации - вообще моветон.
Но...
Кто без греха, пусть первым бросит камень (с)
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:26

vovan_prm

Учитывая любовь Смита к многобуквенности я не понимаю чего он вообще в Твитер полез :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:27

  vovan_prm написав:
  Zebra написав:Баффет угадайка?

1. Баффет прогнозист?
2. Он тяжеловес с инсайдом, что даёт определенную "власть над рынком".
3. Инвест чуйка - "уровень бог".
4. Даже она отрабатывает на 100%.

Баффет сказал что нужно шортить биток год назад. Инсайдер? Не думаю.
Сорос тоже успешно ранее богател на собственной чуйке.
Такие люди не будут сидеть в Фитч на зарплате.
Поэтому все что там по гривне пишут даже на краткосроке, можно смело пропускать мимо ушей.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:29

  Сибарит написав:
  Moneta написав:Адам Смит
@_Smithchenko
·
4 ч
Чистые покупки НБУ на межбанке за декабрь - $338,5 млн. Это чистая эмиссия на 10 млрд грн (+2,5% денежной базе, +60 коп к условно-равновесному курсу). Вот не может на фоне такой эмиссии гривна укрепляться!
В общем, я рад за гривну, но не верю, что происходящее на межбанке надолго

Начну с того, что я не рад за гривну - укрепление валюты снижает конкурентоспособность экономики.
В эмиссии, обеспеченной валютными поступлении в резервы, я не вижу угрозы курсу. Когда курс начнет расти, продав эту валюту, НБУ сможет изъять с рынка больше ликвидности, чем сейчас вбросил. Т.е. такая эмиссия вполне обратима, а лишняя кровь экономике не повредит.
К тому же, у НБУ есть эффективный инструмент для связывания лишней ликвидности в виде депосертификатов.
Значительно важнее, что НБУ недавно прекратил долговую эмиссию, отказавшись покупать облигации минфина. Такая эмиссия не только необратима, но и чревата саморазогревом. Монетарная политика НБУ нынче выглядит предельно жесткой. Не уверен, что это хорошо для роста экономики, но обвинять НБУ в создании валютных рисков не приходится.
Це все вірно, НБУ дотримується жорсткої політики, а що робити Мінфіну? Економіка не відпрацьовує витрати. і вихід один, позичати по захмарним відсоткам. Якось тягнуть в різні сторони НБУ і Мінфін, колись лусне.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:30

  Сибарит написав:
  Moneta написав:Адам Смит
@_Smithchenko
·
4 ч
Чистые покупки НБУ на межбанке за декабрь - $338,5 млн. Это чистая эмиссия на 10 млрд грн (+2,5% денежной базе, +60 коп к условно-равновесному курсу). Вот не может на фоне такой эмиссии гривна укрепляться!
В общем, я рад за гривну, но не верю, что происходящее на межбанке надолго

Начну с того, что я не рад за гривну - укрепление валюты снижает конкурентоспособность экономики.

Да.
В эмиссии, обеспеченной валютными поступлении в резервы, я не вижу угрозы курсу. Когда курс начнет расти, продав эту валюту, НБУ сможет изъять с рынка больше ликвидности, чем сейчас вбросил. Т.е. такая эмиссия вполне обратима, а лишняя кровь экономике не повредит.

100%
К тому же, у НБУ есть эффективный инструмент для связывания лишней ликвидности в виде депосертификатов.

И НБУ им активно пользуется.
Значительно важнее, что НБУ недавно прекратил долговую эмиссию, отказавшись покупать облигации минфина. Такая эмиссия не только необратима, но и чревата саморазогревом.

Это, пожалуй самый важный момент
Монетарная политика НБУ нынче выглядит предельно жесткой. Не уверен, что это хорошо для роста экономики, но обвинять НБУ в создании валютных рисков не приходится.

Будь я где-то у руля, я бы рискнул долить ликвидности, даже с рисками разгона инфляции и девальвации.
Следующие поколения, наверное, сказали бы спасибо. Нынешнее, скорее, растерзало бы.
Это политика. Там мало экономики.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:32

  zzzzzz написав:vovan_prm

Учитывая любовь Смита к многобуквенности я не понимаю чего он вообще в Твитер полез :mrgreen:

Рискну предположить недостаток времени.
В микроблоги можно сплёвывать сию-минутные мысли.
Над статьями - нужно работать.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:40

  Перес де Куэльяр написав: Це все вірно, НБУ дотримується жорсткої політики, а що робити Мінфіну? Економіка не відпрацьовує витрати. і вихід один, позичати по захмарним відсоткам. Якось тягнуть в різні сторони НБУ і Мінфін, колись лусне.


Так и должно быть , система противовесов
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:42

  Zebra написав:
  vovan_prm написав:
  Zebra написав:Баффет угадайка?

1. Баффет прогнозист?
2. Он тяжеловес с инсайдом, что даёт определенную "власть над рынком".
3. Инвест чуйка - "уровень бог".
4. Даже она отрабатывает на 100%.

Баффет сказал что нужно шортить биток год назад. Инсайдер? Не думаю.

На мой взгляд по крипте всё было очевидно.
Сорос тоже успешно ранее богател на собственной чуйке.

Чуйка приходит с годами и потерями.
Такие люди не будут сидеть в Фитч на зарплате.

Конечно не будут.
Поэтому все что там по гривне пишут даже на краткосроке, можно смело пропускать мимо ушей.

Смело!
И то, что там. И то,что здесь.

Как у одного из коллег подписи: "живите своим умом".(с)
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:48

Re: Валютный рынок в контексте

  vovan_prm написав:Будь я где-то у руля, я бы рискнул долить ликвидности, даже с рисками разгона инфляции и девальвации.

Я бы, пожалуй, не лил бы в явном виде, а попытался бы заставить работать ту, что есть. Прежде всего, я не повышал бы учетку до такого уровня.
Ну и к нормативам для банков у меня много вопросов, но я там слишком многого не понимаю, чтобы позволять себе ругаться публично.
Сибарит
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