Moneta написав:Адам Смит @_Smithchenko · 4 ч Чистые покупки НБУ на межбанке за декабрь - $338,5 млн. Это чистая эмиссия на 10 млрд грн (+2,5% денежной базе, +60 коп к условно-равновесному курсу). Вот не может на фоне такой эмиссии гривна укрепляться! В общем, я рад за гривну, но не верю, что происходящее на межбанке надолго
Начну с того, что я не рад за гривну - укрепление валюты снижает конкурентоспособность экономики. В эмиссии, обеспеченной валютными поступлении в резервы, я не вижу угрозы курсу. Когда курс начнет расти, продав эту валюту, НБУ сможет изъять с рынка больше ликвидности, чем сейчас вбросил. Т.е. такая эмиссия вполне обратима, а лишняя кровь экономике не повредит. К тому же, у НБУ есть эффективный инструмент для связывания лишней ликвидности в виде депосертификатов. Значительно важнее, что НБУ недавно прекратил долговую эмиссию, отказавшись покупать облигации минфина. Такая эмиссия не только необратима, но и чревата саморазогревом. Монетарная политика НБУ нынче выглядит предельно жесткой. Не уверен, что это хорошо для роста экономики, но обвинять НБУ в создании валютных рисков не приходится.
Я очень хорошо помню как Смит агитировал за бетон Сейчас уже не слышно его загонов в бетон.
Было дело. Я недавно писал почему долгосрочные прогнозы - зряшное занятие. Добавьте, что аналитика и прогнозы - не суть одно и то же. А призывы и рекомендации - вообще моветон. Но... Кто без греха, пусть первым бросит камень (с)
1. Баффет прогнозист? 2. Он тяжеловес с инсайдом, что даёт определенную "власть над рынком". 3. Инвест чуйка - "уровень бог". 4. Даже она отрабатывает на 100%.
Баффет сказал что нужно шортить биток год назад. Инсайдер? Не думаю. Сорос тоже успешно ранее богател на собственной чуйке. Такие люди не будут сидеть в Фитч на зарплате. Поэтому все что там по гривне пишут даже на краткосроке, можно смело пропускать мимо ушей.
Moneta написав:Адам Смит @_Smithchenko · 4 ч Чистые покупки НБУ на межбанке за декабрь - $338,5 млн. Это чистая эмиссия на 10 млрд грн (+2,5% денежной базе, +60 коп к условно-равновесному курсу). Вот не может на фоне такой эмиссии гривна укрепляться! В общем, я рад за гривну, но не верю, что происходящее на межбанке надолго
Начну с того, что я не рад за гривну - укрепление валюты снижает конкурентоспособность экономики. В эмиссии, обеспеченной валютными поступлении в резервы, я не вижу угрозы курсу. Когда курс начнет расти, продав эту валюту, НБУ сможет изъять с рынка больше ликвидности, чем сейчас вбросил. Т.е. такая эмиссия вполне обратима, а лишняя кровь экономике не повредит. К тому же, у НБУ есть эффективный инструмент для связывания лишней ликвидности в виде депосертификатов. Значительно важнее, что НБУ недавно прекратил долговую эмиссию, отказавшись покупать облигации минфина. Такая эмиссия не только необратима, но и чревата саморазогревом. Монетарная политика НБУ нынче выглядит предельно жесткой. Не уверен, что это хорошо для роста экономики, но обвинять НБУ в создании валютных рисков не приходится.
Це все вірно, НБУ дотримується жорсткої політики, а що робити Мінфіну? Економіка не відпрацьовує витрати. і вихід один, позичати по захмарним відсоткам. Якось тягнуть в різні сторони НБУ і Мінфін, колись лусне.
Moneta написав:Адам Смит @_Smithchenko · 4 ч Чистые покупки НБУ на межбанке за декабрь - $338,5 млн. Это чистая эмиссия на 10 млрд грн (+2,5% денежной базе, +60 коп к условно-равновесному курсу). Вот не может на фоне такой эмиссии гривна укрепляться! В общем, я рад за гривну, но не верю, что происходящее на межбанке надолго
Начну с того, что я не рад за гривну - укрепление валюты снижает конкурентоспособность экономики.
Да.
В эмиссии, обеспеченной валютными поступлении в резервы, я не вижу угрозы курсу. Когда курс начнет расти, продав эту валюту, НБУ сможет изъять с рынка больше ликвидности, чем сейчас вбросил. Т.е. такая эмиссия вполне обратима, а лишняя кровь экономике не повредит.
100%
К тому же, у НБУ есть эффективный инструмент для связывания лишней ликвидности в виде депосертификатов.
И НБУ им активно пользуется.
Значительно важнее, что НБУ недавно прекратил долговую эмиссию, отказавшись покупать облигации минфина. Такая эмиссия не только необратима, но и чревата саморазогревом.
Это, пожалуй самый важный момент
Монетарная политика НБУ нынче выглядит предельно жесткой. Не уверен, что это хорошо для роста экономики, но обвинять НБУ в создании валютных рисков не приходится.
Будь я где-то у руля, я бы рискнул долить ликвидности, даже с рисками разгона инфляции и девальвации. Следующие поколения, наверное, сказали бы спасибо. Нынешнее, скорее, растерзало бы. Это политика. Там мало экономики.
Перес де Куэльяр написав: Це все вірно, НБУ дотримується жорсткої політики, а що робити Мінфіну? Економіка не відпрацьовує витрати. і вихід один, позичати по захмарним відсоткам. Якось тягнуть в різні сторони НБУ і Мінфін, колись лусне.
vovan_prm написав:Будь я где-то у руля, я бы рискнул долить ликвидности, даже с рисками разгона инфляции и девальвации.
Я бы, пожалуй, не лил бы в явном виде, а попытался бы заставить работать ту, что есть. Прежде всего, я не повышал бы учетку до такого уровня. Ну и к нормативам для банков у меня много вопросов, но я там слишком многого не понимаю, чтобы позволять себе ругаться публично.