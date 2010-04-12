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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:49

  zzzzzz написав:Так и должно быть , система противовесов

Це не є добре, коли вже пенсії думають чим платити, а курс зато 27.30

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 01:16

  vovan_prm написав:
Поэтому все что там по гривне пишут даже на краткосроке, можно смело пропускать мимо ушей.

Смело!
И то, что там. И то,что здесь.

Как у одного из коллег подписи: "живите своим умом".(с)

27 и ниже по теханализу до выборов железно.
Zebra
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