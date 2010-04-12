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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 00:49
zzzzzz написав:
Так и должно быть , система противовесов
Це не є добре, коли вже пенсії думають чим платити, а курс зато 27.30*Відправлено з Чату
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 01:16
vovan_prm написав:
Поэтому все что там по гривне пишут даже на краткосроке, можно смело пропускать мимо ушей.
Смело!
И то, что там. И то,что здесь.
Как у одного из коллег подписи: "живите своим умом".(с)
27 и ниже по теханализу до выборов железно.
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Zebra
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 02:56
Zebra написав:
Смело! И то, что там. И то,что здесь. Как у одного из коллег подписи: "живите своим умом".(с)
27[/quote]
Интересная версия*Відправлено з Чату
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