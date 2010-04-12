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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 07:19

  Libo написав:
  zzzzzz написав:Грамотные люди считают соотношение гос.долга к ВВП страны.


Ждите данные о ВВП в долларах.
Если и в этом году вырастет, как в прошлом, под 20% - вы лучшие, вы опять чемпионы.
Кривая внешнего долга по отношению к ВВП опять резко вниз.
Так Америка после войны свела свой долг к минимуму.
Подсказали наверно слепому трасту как это делается.
8) 8) 8)


Libo на наших глазах сейчас разворачивается схлопывание очередного фондового пузыря. Размеры его колоссальны. Очень вероятно, что через несколько месяцев он затронет и нашу гривну очередной волной девальвации. Пора уже признать, что чутье подвело, а не обещать жир..
Переходите уже от отрицания хотя бы к гневу..
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