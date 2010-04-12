Libo написав:
Ждите данные о ВВП в долларах.
Если и в этом году вырастет, как в прошлом, под 20% - вы лучшие, вы опять чемпионы.
Кривая внешнего долга по отношению к ВВП опять резко вниз.
Так Америка после войны свела свой долг к минимуму.
Подсказали наверно слепому трасту как это делается.
Libo на наших глазах сейчас разворачивается схлопывание очередного фондового пузыря. Размеры его колоссальны. Очень вероятно, что через несколько месяцев он затронет и нашу гривну очередной волной девальвации. Пора уже признать, что чутье подвело, а не обещать жир..
Переходите уже от отрицания хотя бы к гневу..