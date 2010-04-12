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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 07:19
Libo
Libo написав: zzzzzz написав:
Грамотные люди считают соотношение гос.долга к ВВП страны.
Ждите данные о ВВП в долларах.
Если и в этом году вырастет, как в прошлом, под 20% - вы лучшие, вы опять чемпионы.
Кривая внешнего долга по отношению к ВВП опять резко вниз.
Так Америка после войны свела свой долг к минимуму.
Подсказали наверно слепому трасту как это делается.
на наших глазах сейчас разворачивается схлопывание очередного фондового пузыря. Размеры его колоссальны. Очень вероятно, что через несколько месяцев он затронет и нашу гривну очередной волной девальвации. Пора уже признать, что чутье подвело, а не обещать жир..
Переходите уже от отрицания хотя бы к гневу..
Кризис близко! (январь 2018)
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user412
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:38
Держборг США, за статистикою Мінфіну, за останні 2 роки - з моменту приходу до влади адміністрації Трампа - зріс на 2 трильйони доларів.
user412 написав:
Libo
Libo написав: zzzzzz написав:
Грамотные люди считают соотношение гос.долга к ВВП страны.
Ждите данные о ВВП в долларах.
Если и в этом году вырастет, как в прошлом, под 20% - вы лучшие, вы опять чемпионы.
Кривая внешнего долга по отношению к ВВП опять резко вниз.
Так Америка после войны свела свой долг к минимуму.
Подсказали наверно слепому трасту как это делается.
на наших глазах сейчас разворачивается схлопывание очередного фондового пузыря. Размеры его колоссальны. Очень вероятно, что через несколько месяцев он затронет и нашу гривну очередной волной девальвации. Пора уже признать, что чутье подвело, а не обещать жир..
Переходите уже от отрицания хотя бы к гневу..
держборг США зростав прискореними темпами унаслідок фінансової кризи 2008 року, коли Конгрес і адміністрація Обами схвалили фінансування стимулів для того, щоб зберегти економіку на плаву.
"Заборгованість почала знижуватися на початку терміну президентства Трампа, але знову зросла в минулому році
.
Наприкінці 2017 року була проведена реформа, яка призвела до зниження податків та суттєвого зменшення корпоративного оподаткування, що зменшило доходи до казначейства", - йдеться у статті.CNN зазначає, що Трамп, будучи кандидатом, обіцяв "позбутися" державного боргу за вісім років (упродовж 2 президентських термінів).
За статистикою, загальний державний борг у 2018 фінансовому році становив 78% ВВП США, що є найвищим показником з 1950 року.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:46
Доброго ранку панове. ПУМБ світить /27.70 Гагарін 27.80/27.92
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