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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 07:19

  Libo написав:
  zzzzzz написав:Грамотные люди считают соотношение гос.долга к ВВП страны.


Ждите данные о ВВП в долларах.
Если и в этом году вырастет, как в прошлом, под 20% - вы лучшие, вы опять чемпионы.
Кривая внешнего долга по отношению к ВВП опять резко вниз.
Так Америка после войны свела свой долг к минимуму.
Подсказали наверно слепому трасту как это делается.
8) 8) 8)


Libo на наших глазах сейчас разворачивается схлопывание очередного фондового пузыря. Размеры его колоссальны. Очень вероятно, что через несколько месяцев он затронет и нашу гривну очередной волной девальвации. Пора уже признать, что чутье подвело, а не обещать жир..
Переходите уже от отрицания хотя бы к гневу..
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:38

  user412 написав:
  Libo написав:
  zzzzzz написав:Грамотные люди считают соотношение гос.долга к ВВП страны.


Ждите данные о ВВП в долларах.
Если и в этом году вырастет, как в прошлом, под 20% - вы лучшие, вы опять чемпионы.
Кривая внешнего долга по отношению к ВВП опять резко вниз.
Так Америка после войны свела свой долг к минимуму.
Подсказали наверно слепому трасту как это делается.
8) 8) 8)


Libo на наших глазах сейчас разворачивается схлопывание очередного фондового пузыря. Размеры его колоссальны. Очень вероятно, что через несколько месяцев он затронет и нашу гривну очередной волной девальвации. Пора уже признать, что чутье подвело, а не обещать жир..
Переходите уже от отрицания хотя бы к гневу..



Держборг США, за статистикою Мінфіну, за останні 2 роки - з моменту приходу до влади адміністрації Трампа - зріс на 2 трильйони доларів.
держборг США зростав прискореними темпами унаслідок фінансової кризи 2008 року, коли Конгрес і адміністрація Обами схвалили фінансування стимулів для того, щоб зберегти економіку на плаву.

"Заборгованість почала знижуватися на початку терміну президентства Трампа, але знову зросла в минулому році.

Наприкінці 2017 року була проведена реформа, яка призвела до зниження податків та суттєвого зменшення корпоративного оподаткування, що зменшило доходи до казначейства", - йдеться у статті.

CNN зазначає, що Трамп, будучи кандидатом, обіцяв "позбутися" державного боргу за вісім років (упродовж 2 президентських термінів).

За статистикою, загальний державний борг у 2018 фінансовому році становив 78% ВВП США, що є найвищим показником з 1950 року.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:46

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго ранку панове. ПУМБ світить /27.70 Гагарін 27.80/27.92
Перес де Куэльяр
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