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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 07:19
Libo
Libo написав: zzzzzz написав:
Грамотные люди считают соотношение гос.долга к ВВП страны.
Ждите данные о ВВП в долларах.
Если и в этом году вырастет, как в прошлом, под 20% - вы лучшие, вы опять чемпионы.
Кривая внешнего долга по отношению к ВВП опять резко вниз.
Так Америка после войны свела свой долг к минимуму.
Подсказали наверно слепому трасту как это делается.
на наших глазах сейчас разворачивается схлопывание очередного фондового пузыря. Размеры его колоссальны. Очень вероятно, что через несколько месяцев он затронет и нашу гривну очередной волной девальвации. Пора уже признать, что чутье подвело, а не обещать жир..
Переходите уже от отрицания хотя бы к гневу..
Кризис близко! (январь 2018)
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user412
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:38
Держборг США, за статистикою Мінфіну, за останні 2 роки - з моменту приходу до влади адміністрації Трампа - зріс на 2 трильйони доларів.
user412 написав:
Libo
Libo написав: zzzzzz написав:
Грамотные люди считают соотношение гос.долга к ВВП страны.
Ждите данные о ВВП в долларах.
Если и в этом году вырастет, как в прошлом, под 20% - вы лучшие, вы опять чемпионы.
Кривая внешнего долга по отношению к ВВП опять резко вниз.
Так Америка после войны свела свой долг к минимуму.
Подсказали наверно слепому трасту как это делается.
на наших глазах сейчас разворачивается схлопывание очередного фондового пузыря. Размеры его колоссальны. Очень вероятно, что через несколько месяцев он затронет и нашу гривну очередной волной девальвации. Пора уже признать, что чутье подвело, а не обещать жир..
Переходите уже от отрицания хотя бы к гневу..
держборг США зростав прискореними темпами унаслідок фінансової кризи 2008 року, коли Конгрес і адміністрація Обами схвалили фінансування стимулів для того, щоб зберегти економіку на плаву.
"Заборгованість почала знижуватися на початку терміну президентства Трампа, але знову зросла в минулому році
.
Наприкінці 2017 року була проведена реформа, яка призвела до зниження податків та суттєвого зменшення корпоративного оподаткування, що зменшило доходи до казначейства", - йдеться у статті.CNN зазначає, що Трамп, будучи кандидатом, обіцяв "позбутися" державного боргу за вісім років (упродовж 2 президентських термінів).
За статистикою, загальний державний борг у 2018 фінансовому році становив 78% ВВП США, що є найвищим показником з 1950 року.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:46
Доброго ранку панове. ПУМБ світить /27.70 Гагарін 27.80/27.92
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:04
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,46/27,49 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего расширения. На это указывал рост с уровня 35 647,7 млн. грн. к отметке 47 792,6 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Динамика гривневой ликвидности дает шанс остановки стартовавшей накануне коррекции курса безналичного «американца».
Выйдя в реальную сферу около 10.06, котировки доллара, отреагировав на рост гривневого ресурса, выросла к уровню 27,57/27,59 UAH/USD на фоне преобладания спроса. «Начали торги выше, но потом передумали»: - объяснился наш консультант.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 января с уровней: доллар – 27,45/27,90 UAH/USD, евро – 31,10/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,410 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу упал на15,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с 03 января по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 03 января по спросу и по предложению прибавил по 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1392, поднявшись до $1,1403 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1402 на открытии торгов в Европе.
Дата: 04 января 2019 г. на 09.54
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,86/27,94 UAH/USD
€ – 31,57/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,399/0,403 UAH/RUB
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:04
Zebra написав: vovan_prm написав:
Поэтому все что там по гривне пишут даже на краткосроке, можно смело пропускать мимо ушей.
Смело!
И то, что там. И то,что здесь.
Как у одного из коллег подписи: "живите своим умом".(с)
27 и ниже по теханализу до выборов железно.
А как же "последний вагон по 28.10" и "ниже 31 не сливаться"?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:13
27.30 сегодня сходим на межбанк?
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:22
Б Південний смикає, то /27.80 повернувся на /27.70
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:29
Перес де Куэльяр написав:
Доброго ранку панове. ПУМБ світить /27.70
Гагарін 27.80
/27.92
пумб 27,90
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:34
Межбанк походу вверх*Відправлено з Чату
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:38
Привет из Днепра-2
Спустя 27 минут, на 10.33 котировки «американца», приподнявшись, консолидировались на отметке 27,58/27,60 UAH/USD. «На межбанке нерезидентов немного, но судя по курсовой динамике, достаточно», - заметил наш консультант.
Дата: 04 января 2019 г. на 10.35
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,85/27,95 UAH/USD
€ 31,50/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,398/0,403 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания оптового клиентского «приноса». Спрос отсутствует.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и офера не изменились), евро – 31,60/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 января спрос вырос на 15,0 коп., предложение не изменилось), рубль - 0,395/0,405 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).
На открытии торгов 04 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, редкие реальные сделки шли в равновесии спрос/предложение. «рынок очень вялый» - заметили дилеры.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и офера не изменились), евро – 31,60/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 января спрос вырос на 15,0 коп., предложение не изменилось), рубль - 0,395/0,405 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).
На старте торгов 04 января в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки были сбалансированными.
Дата: 06 января 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.40
Мелкий опт «неформал»
$ 28,85/27,95 UAH/USD
EUR 31,50/31,95 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок очень «вялый».
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