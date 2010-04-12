Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:04

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,46/27,49 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего расширения. На это указывал рост с уровня 35 647,7 млн. грн. к отметке 47 792,6 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Динамика гривневой ликвидности дает шанс остановки стартовавшей накануне коррекции курса безналичного «американца».



Выйдя в реальную сферу около 10.06, котировки доллара, отреагировав на рост гривневого ресурса, выросла к уровню 27,57/27,59 UAH/USD на фоне преобладания спроса. «Начали торги выше, но потом передумали»: - объяснился наш консультант.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 января с уровней: доллар – 27,45/27,90 UAH/USD, евро – 31,10/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,410 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу упал на15,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с 03 января по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 03 января по спросу и по предложению прибавил по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1392, поднявшись до $1,1403 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1402 на открытии торгов в Европе.



Дата: 04 января 2019 г. на 09.54



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,86/27,94 UAH/USD

€ – 31,57/31,70 UAH/EUR

RUB – 0,399/0,403 UAH/RUB



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