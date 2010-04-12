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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 424344454647>
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 07:19

  Libo написав:
  zzzzzz написав:Грамотные люди считают соотношение гос.долга к ВВП страны.


Ждите данные о ВВП в долларах.
Если и в этом году вырастет, как в прошлом, под 20% - вы лучшие, вы опять чемпионы.
Кривая внешнего долга по отношению к ВВП опять резко вниз.
Так Америка после войны свела свой долг к минимуму.
Подсказали наверно слепому трасту как это делается.
8) 8) 8)


Libo на наших глазах сейчас разворачивается схлопывание очередного фондового пузыря. Размеры его колоссальны. Очень вероятно, что через несколько месяцев он затронет и нашу гривну очередной волной девальвации. Пора уже признать, что чутье подвело, а не обещать жир..
Переходите уже от отрицания хотя бы к гневу..
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:38

  user412 написав:
  Libo написав:
  zzzzzz написав:Грамотные люди считают соотношение гос.долга к ВВП страны.


Ждите данные о ВВП в долларах.
Если и в этом году вырастет, как в прошлом, под 20% - вы лучшие, вы опять чемпионы.
Кривая внешнего долга по отношению к ВВП опять резко вниз.
Так Америка после войны свела свой долг к минимуму.
Подсказали наверно слепому трасту как это делается.
8) 8) 8)


Libo на наших глазах сейчас разворачивается схлопывание очередного фондового пузыря. Размеры его колоссальны. Очень вероятно, что через несколько месяцев он затронет и нашу гривну очередной волной девальвации. Пора уже признать, что чутье подвело, а не обещать жир..
Переходите уже от отрицания хотя бы к гневу..



Держборг США, за статистикою Мінфіну, за останні 2 роки - з моменту приходу до влади адміністрації Трампа - зріс на 2 трильйони доларів.
держборг США зростав прискореними темпами унаслідок фінансової кризи 2008 року, коли Конгрес і адміністрація Обами схвалили фінансування стимулів для того, щоб зберегти економіку на плаву.

"Заборгованість почала знижуватися на початку терміну президентства Трампа, але знову зросла в минулому році.

Наприкінці 2017 року була проведена реформа, яка призвела до зниження податків та суттєвого зменшення корпоративного оподаткування, що зменшило доходи до казначейства", - йдеться у статті.

CNN зазначає, що Трамп, будучи кандидатом, обіцяв "позбутися" державного боргу за вісім років (упродовж 2 президентських термінів).

За статистикою, загальний державний борг у 2018 фінансовому році становив 78% ВВП США, що є найвищим показником з 1950 року.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:46

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго ранку панове. ПУМБ світить /27.70 Гагарін 27.80/27.92
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:04

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,46/27,49 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего расширения. На это указывал рост с уровня 35 647,7 млн. грн. к отметке 47 792,6 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Динамика гривневой ликвидности дает шанс остановки стартовавшей накануне коррекции курса безналичного «американца».

Выйдя в реальную сферу около 10.06, котировки доллара, отреагировав на рост гривневого ресурса, выросла к уровню 27,57/27,59 UAH/USD на фоне преобладания спроса. «Начали торги выше, но потом передумали»: - объяснился наш консультант.

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 января с уровней: доллар – 27,45/27,90 UAH/USD, евро – 31,10/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,410 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу упал на15,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.

Евро по сравнению с 03 января по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 03 января по спросу и по предложению прибавил по 50 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1392, поднявшись до $1,1403 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1402 на открытии торгов в Европе.

Дата: 04 января 2019 г. на 09.54

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,86/27,94 UAH/USD
€ – 31,57/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,399/0,403 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:04

  Zebra написав:
  vovan_prm написав:
Поэтому все что там по гривне пишут даже на краткосроке, можно смело пропускать мимо ушей.

Смело!
И то, что там. И то,что здесь.

Как у одного из коллег подписи: "живите своим умом".(с)

27 и ниже по теханализу до выборов железно.

А как же "последний вагон по 28.10" и "ниже 31 не сливаться"?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:13

Re: Валютный рынок в контексте

27.30 сегодня сходим на межбанк?
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:22

Re: Валютный рынок в контексте

Б Південний смикає, то /27.80 повернувся на /27.70
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:29

  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку панове. ПУМБ світить /27.70 Гагарін 27.80/27.92

пумб 27,90
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:34

Межбанк походу вверх

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:38

Привет из Днепра-2

Спустя 27 минут, на 10.33 котировки «американца», приподнявшись, консолидировались на отметке 27,58/27,60 UAH/USD. «На межбанке нерезидентов немного, но судя по курсовой динамике, достаточно», - заметил наш консультант.

Дата: 04 января 2019 г. на 10.35
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,85/27,95 UAH/USD
€ 31,50/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,398/0,403 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания оптового клиентского «приноса». Спрос отсутствует.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и офера не изменились), евро – 31,60/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 января спрос вырос на 15,0 коп., предложение не изменилось), рубль - 0,395/0,405 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).

На открытии торгов 04 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, редкие реальные сделки шли в равновесии спрос/предложение. «рынок очень вялый» - заметили дилеры.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и офера не изменились), евро – 31,60/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 января спрос вырос на 15,0 коп., предложение не изменилось), рубль - 0,395/0,405 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).

На старте торгов 04 января в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки были сбалансированными.

Дата: 06 января 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.40

Мелкий опт «неформал»

$ 28,85/27,95 UAH/USD
EUR 31,50/31,95 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок очень «вялый».

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