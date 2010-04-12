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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4344454647>
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:43

Межбанк 27.71

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:44

  sani_2012 написав:Межбанк походу вверх

*Відправлено з Чату


А где наш неофит? Пробивает лунку в сторону 27,30?

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:47

  дядя Caша написав:А где наш неофит? Пробивает лунку в сторону 27,30? US

)))

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:47

Re: Валютный рынок в контексте

не парьтесь, выше 27.75 не уйдет, под закрытие вернется на круги своя 27.5, пятница она такая всегда
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:54

Привет из Днепра-3

Около 10.48 котировки безналичного доллара, сохранив восходящий тренд, выросли к 27,65/27,68 UAH/USD. Обороты низкие, для пятничного роста не успели накопить достаточного количества гривни. Судя по всему, гривня в дивидендном формате имеется лишь у «варягов»…

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:55

  ronaldoss написав:не парьтесь, выше 27.75 не уйдет, под закрытие вернется на круги своя 27.5, пятница она такая всегда

Нужны твои прогнозы по чаще, в реальности будет на 100% наоборот, держи нас в курсе...
kravchukmv1987
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:55

  Перес де Куэльяр написав:
  zzzzzz написав:Так и должно быть , система противовесов

Це не є добре, коли вже пенсії думають чим платити, а курс зато 27.30

*Відправлено з Чату

Курс подгоняют под нужных людей. Когда там ближайший крупный возврат гривневых овгз? Как вариант курс стабилизировали, чтобы вогнать в овгз как можно больше капитала, мол смотрите курс стабильный, а ваш чистый доход 18%
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:58

Re: Валютный рынок в контексте

ну если ориентируетесь на меня, тогда буду загонялой, все пропало, завтра путин нападет, скупаем зеленый, межбанк сегодня закроется 28.50. нал по 29 подтянем
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:59

  Zebra написав:
  vovan_prm написав:
Поэтому все что там по гривне пишут даже на краткосроке, можно смело пропускать мимо ушей.

Смело!
И то, что там. И то,что здесь.

Как у одного из коллег подписи: "живите своим умом".(с)

27 и ниже по теханализу до выборов железно.

Давай графический материал - обсудим.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:01

  ronaldoss написав:ну если ориентируетесь на меня, тогда буду загонялой, все пропало, завтра путин нападет, скупаем зеленый, межбанк сегодня закроется 28.50. нал по 29 подтянем


Вы не отвлекайтесь, продолжайте долбить-пробивать.

US
дядя Caша
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