Межбанк 27.71
*Відправлено з Чату
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:43
Межбанк 27.71
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:44
А где наш неофит? Пробивает лунку в сторону 27,30?
US
Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:47
)))
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:47
Re: Валютный рынок в контексте
не парьтесь, выше 27.75 не уйдет, под закрытие вернется на круги своя 27.5, пятница она такая всегда
Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:54
Привет из Днепра-3
Около 10.48 котировки безналичного доллара, сохранив восходящий тренд, выросли к 27,65/27,68 UAH/USD. Обороты низкие, для пятничного роста не успели накопить достаточного количества гривни. Судя по всему, гривня в дивидендном формате имеется лишь у «варягов»…
US
Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:55
Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:55
Курс подгоняют под нужных людей. Когда там ближайший крупный возврат гривневых овгз? Как вариант курс стабилизировали, чтобы вогнать в овгз как можно больше капитала, мол смотрите курс стабильный, а ваш чистый доход 18%
Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:58
Re: Валютный рынок в контексте
ну если ориентируетесь на меня, тогда буду загонялой, все пропало, завтра путин нападет, скупаем зеленый, межбанк сегодня закроется 28.50. нал по 29 подтянем
Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:59
Давай графический материал - обсудим.
Только не юля
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:01
Вы не отвлекайтесь, продолжайте долбить-пробивать.
US
|