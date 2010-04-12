"Варяги" після обід зникають, може вималюватись до закриття сесії на МБ графік "перевернутий тазік".
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:02
"Варяги" після обід зникають, може вималюватись до закриття сесії на МБ графік "перевернутий тазік".
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:02
Re: Валютный рынок в контексте
а никто не думал что ракетой вниз после обеда?)))
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:08
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:11
укргаз усиленно продает валютные бумаги.
уже месяц
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:13
Re: Валютный рынок в контексте
Київ ЧР додає 27.87-89/27.97-28.00
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:13
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:13
Привет из Днепра-4
К 11.11 спрос нерезидентов поднял цену безналичного «американца» до 27,67/27,70 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.
Дополуденное повышение курса доллара на валютном межбанке сопровождались признаками расширения на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,00/17,50% годовых.
Эта динамика показателя в совпадает с заметным ростом остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора. Думается, это в большей степени дивидендная гривня нерезидентов.
US
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:17
Как бы рост ( чисто субъективно )
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:18
Re: Валютный рынок в контексте
Харків "Космонавт" 27.87/28.00.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:23
По факту межик 27.77 ( сказал что знал , а там сами принимайте решение )
*Відправлено з Чату
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