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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44454647>
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:02

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-3

Около 10.48 котировки безналичного доллара, сохранив восходящий тренд, выросли к 27,65/27,68 UAH/USD. Обороты низкие, для пятничного роста не успели накопить достаточного количества гривни. Судя по всему, гривня в дивидендном формате имеется лишь у «варягов»…

US
"Варяги" після обід зникають, може вималюватись до закриття сесії на МБ графік "перевернутий тазік".
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:02

Re: Валютный рынок в контексте

а никто не думал что ракетой вниз после обеда?)))
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:08

  ronaldoss написав:а никто не думал что ракетой вниз после обеда?)))

есть какае то инфо или просто догадки?
Ekta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:11

  sani_2012 написав:Межбанк 27.71

*Відправлено з Чату

укргаз усиленно продает валютные бумаги.
уже месяц
Ekta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:13

Re: Валютный рынок в контексте

Київ ЧР додає 27.87-89/27.97-28.00
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:13

Re: Валютный рынок в контексте

https://minfin.com.ua/2019/01/04/36238956/
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:13

Привет из Днепра-4

К 11.11 спрос нерезидентов поднял цену безналичного «американца» до 27,67/27,70 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.

Дополуденное повышение курса доллара на валютном межбанке сопровождались признаками расширения на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,00/17,50% годовых.

Эта динамика показателя в совпадает с заметным ростом остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора. Думается, это в большей степени дивидендная гривня нерезидентов.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:17

Как бы рост ( чисто субъективно )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:18

Re: Валютный рынок в контексте

Харків "Космонавт" 27.87/28.00.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:23

По факту межик 27.77 ( сказал что знал , а там сами принимайте решение )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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