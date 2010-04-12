Яша
Да , как то нервно отреагировал.
Наверняка , я ошибся.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:51
Возможно, Но тазики к делу не пришьешь. Как, например средневзвешенный курс он же аналог официального на 08 января.
US
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:01
Re: Валютный рынок в контексте
Зараз треба дивитись за НБУ, на якому рівні почне поливати і чи пустить на 28,00
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:13
Re: Валютный рынок в контексте
межбанк полетел вниз, то что я и предполагал
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:15
Гон «Оленів» , схожа ситуація, як на минулому і позаминулому тижні .
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:19
Привет из Днепра-5
По состоянию на 12.00 котировки безналичного доллара, ускорив рост, оказались на отметке 27,76/27,79 UAH/USD. Со слов непосредственных участников сессии, регулятора пока на рынке не видно. Полагаю, НБУ игнорирует межбанк из-за очень низких оборотов торгов.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,6963 UAH/USD, прибавив 18,34 коп.
На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 27,92-93/28,00-02 UAH/USD, евро – 31,60/31,95 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты очень низкие и вялые.
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении на рынке города традиционной «полуденной паузы» в торговле: потенциальные покупатели испугались выросшей цены СКВ, а продавцы, увидев «бычий» тренд на межбанке, свернули «принос». На указанное время в городе действовали цены: 27,90/28,00 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль 0,400/0,405 UAH/RUB.
Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, отреагировав на рост безналичного «американца» на межбанке: 27,98/28,08 UAH/USD, евро – 31,65/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,405 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь «вялым» равновесием покупок и продаж.
Дата: 04 января 2019 г. на 11.58
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,95/27,98 UAH/USD
€ – 31,65/31,73 UAH/EUR
RUB – 0,402/0,404 UAH/RUB
US
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:25
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:27
Ох і Пізнайко.
Тепер у всіх нових форумчанах бачить Провидця.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:30
/28.10
*Відправлено з Чату
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