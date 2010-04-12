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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4647484950>
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:49

Яша
Да , как то нервно отреагировал.
Наверняка , я ошибся.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:51

  Перес де Куэльяр написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-3

Около 10.48 котировки безналичного доллара, сохранив восходящий тренд, выросли к 27,65/27,68 UAH/USD. Обороты низкие, для пятничного роста не успели накопить достаточного количества гривни. Судя по всему, гривня в дивидендном формате имеется лишь у «варягов»…

US
"Варяги" після обід зникають, може вималюватись до закриття сесії на МБ графік "перевернутий тазік".


Возможно, Но тазики к делу не пришьешь. Как, например средневзвешенный курс он же аналог официального на 08 января.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:01

Re: Валютный рынок в контексте

Зараз треба дивитись за НБУ, на якому рівні почне поливати і чи пустить на 28,00
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:13

Re: Валютный рынок в контексте

межбанк полетел вниз, то что я и предполагал
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:15

  sani_2012 написав:Может помагают Черному слиться ( как думаете ?)

Гон «Оленів» , схожа ситуація, як на минулому і позаминулому тижні .

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Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:19

Привет из Днепра-5

По состоянию на 12.00 котировки безналичного доллара, ускорив рост, оказались на отметке 27,76/27,79 UAH/USD. Со слов непосредственных участников сессии, регулятора пока на рынке не видно. Полагаю, НБУ игнорирует межбанк из-за очень низких оборотов торгов.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,6963 UAH/USD, прибавив 18,34 коп.

На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 27,92-93/28,00-02 UAH/USD, евро – 31,60/31,95 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты очень низкие и вялые.

По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении на рынке города традиционной «полуденной паузы» в торговле: потенциальные покупатели испугались выросшей цены СКВ, а продавцы, увидев «бычий» тренд на межбанке, свернули «принос». На указанное время в городе действовали цены: 27,90/28,00 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль 0,400/0,405 UAH/RUB.

Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, отреагировав на рост безналичного «американца» на межбанке: 27,98/28,08 UAH/USD, евро – 31,65/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,405 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь «вялым» равновесием покупок и продаж.

Дата: 04 января 2019 г. на 11.58

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,95/27,98 UAH/USD
€ – 31,65/31,73 UAH/EUR
RUB – 0,402/0,404 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:25

  ronaldoss написав:межбанк полетел вниз, то что я и предполагал

Будете новим Провидцем? :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:27

  холява написав:
  ronaldoss написав:а никто не думал что ракетой вниз после обеда?)))


Здравствуйте.
Недавно, (ну, срок , может месяц-два ) то ли синус ,то ли провидец косинуса, давали прогноз , что дно будет 29.30 за счастье .(люди, практически "помешанные " на математике).
Вы не из Харькова ?

Ох і Пізнайко. :mrgreen:
Тепер у всіх нових форумчанах бачить Провидця. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:28

tea
Привет ,я же написал , что ошибся.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:30

/28.10

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