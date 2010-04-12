sani_2012 написав:/28.10
*Відправлено з Чату
И?
US
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:36
И?
US
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:38
но Вы же знаете,что режим сна/бодрствования у айТЫшника рожденного под знаком рака может меняться
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:38
Всмысле ?
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:39
Re: Валютный рынок в контексте
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:40
Назвать населенный пункт, где такие курсы обмена доллара не для гордых обитателей валютной ветки?
US
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:41
Гагарин /28.10
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:43
киев /28.05
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:46
Ну и как же без забора /28.10 ( аля розница )
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:50
Просьба Гагарина не наказывать ( он хороший человек )
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:53
Якось і гривні трохи маю з рівнів 28.80 і 28.10. Не відкупив зеленого з останнього рівня, але минулого року почав зливати поступово на 28.20 - 60-80-85 і через євро по 29. Зараз стає питання , для зливу далі між 28.10-28.80, якщо звісно туди закине ще раз, чи два.
*Відправлено з Чату
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