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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47484950>
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:36

  sani_2012 написав:/28.10

*Відправлено з Чату


И?

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:38

  холява написав:Яша
Да , как то нервно отреагировал.
Наверняка , я ошибся.

но Вы же знаете,что режим сна/бодрствования у айТЫшника рожденного под знаком рака может меняться :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:38

  дядя Caша написав:И? US

Всмысле ?

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sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:39

Re: Валютный рынок в контексте

  Яша написав:Судя по его, следующему
Не только.Он примитивен и слаб.Просто мы о нем знаем больше :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:40

  sani_2012 написав:
  дядя Caша написав:И? US

Всмысле ?

*Відправлено з Чату


Назвать населенный пункт, где такие курсы обмена доллара не для гордых обитателей валютной ветки?

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:41

Гагарин /28.10

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:43

киев /28.05

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:46

Ну и как же без забора /28.10 ( аля розница )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:50

Просьба Гагарина не наказывать ( он хороший человек )

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:53

Якось і гривні трохи маю з рівнів 28.80 і 28.10. Не відкупив зеленого з останнього рівня, але минулого року почав зливати поступово на 28.20 - 60-80-85 і через євро по 29. Зараз стає питання , для зливу далі між 28.10-28.80, якщо звісно туди закине ще раз, чи два.

*Відправлено з Чату
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