Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:11

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,46/27,49 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего расширения. На это указывал рост с уровня 35 647,7 млн. грн. к отметке 47 792,6 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Динамика гривневой ликвидности дает шанс остановки стартовавшей накануне коррекции курса безналичного «американца».



Выйдя в реальную сферу около 10.06, котировки доллара, отреагировав на рост гривневого ресурса, выросла к уровню 27,57/27,59 UAH/USD на фоне преобладания спроса. «Начали торги выше, но потом передумали»: - объяснился наш консультант.



Спустя 27 минут, на 10.33 котировки «американца», приподнявшись, консолидировались на отметке 27,58/27,60 UAH/USD. «На межбанке нерезидентов немного, но судя по курсовой динамике, достаточно», - заметил наш консультант.



Около 10.48 котировки безналичного доллара, сохранив восходящий тренд, выросли к 27,65/27,68 UAH/USD. Обороты низкие, для пятничного роста не успели накопить достаточного количества гривни. Судя по всему, гривня в дивидендном формате имеется лишь у «варягов»…



К 11.11 спрос нерезидентов поднял цену безналичного «американца» до 27,67/27,70 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.



Дополуденное повышение курса доллара на валютном межбанке сопровождались признаками расширения на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,00/17,50% годовых.



Эта динамика показателя совпадает с заметным ростом остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора. Думается, это в большей степени дивидендная гривня нерезидентов.



По состоянию на 12.00 котировки безналичного доллара, ускорив рост, оказались на отметке 27,76/27,79 UAH/USD. Со слов непосредственных участников сессии, регулятора пока на рынке не видно. Полагаю, НБУ игнорирует межбанк из-за очень низких оборотов торгов.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,6963 UAH/USD, прибавив 18,34 коп.



По состоянию на 12.49 котировки безналичного «американца» консолидировались на отметке 27,77/27,80 UAH/USD.



Около 12.51 котировки доллара на межбанке не покинули эту цифру, а в указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 января с уровней: доллар – 27,45/27,90 UAH/USD, евро – 31,10/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,410 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу упал на15,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с 03 января по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 03 января по спросу и по предложению прибавил по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1392, поднявшись до $1,1403 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1402 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и офера не изменились), евро – 31,60/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 января спрос вырос на 15,0 коп., предложение не изменилось), рубль - 0,395/0,405 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).



На открытии торгов 04 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, редкие реальные сделки шли в равновесии спрос/предложение. «рынок очень вялый» - заметили дилеры.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и офера не изменились), евро – 31,60/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 января спрос вырос на 15,0 коп., предложение не изменилось), рубль - 0,395/0,405 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).



На старте торгов 04 января в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки были сбалансированными.



На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: доллар - 27,92-93/28,00-02 UAH/USD, евро – 31,60/31,95 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты очень низкие и вялые.



По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении на рынке города традиционной «полуденной паузы» в торговле: потенциальные покупатели испугались выросшей цены СКВ, а продавцы, увидев «бычий» тренд на межбанке, свернули «принос». На указанное время в городе действовали цены: 27,90/28,00 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль 0,400/0,405 UAH/RUB.



Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, отреагировав на рост безналичного «американца» на межбанке: 27,98/28,08 UAH/USD, евро – 31,65/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,405 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на низком уровне, сопровождаясь «вялым» равновесием покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 04 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,86/27,94 UAH/USD, евро – 31,57/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,399/0,403 UAH/RUB, Киев опт 27,85/27,95 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,85/27,95 UAH/USD, евро (опт) 31,50/31,95 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,50/31,95 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,60/27,90 UAH/USD, евро – 31,15/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,400 RUB/USD, Одесса – опт 27,85/27,95 UAH/USD, розница – 27,80/27,98 UAH/USD; Запорожье – 27,85/27,95 UAH/USD; евро – 31,50/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,403 RUB/USD.



Стартовавший сезон репатриации дивидендов у нерезидентов предопределил восходящую курсовую динамику безналичного доллара на пятничной сессии валютного межбанка. Сессия оказалась низколиквидной, поскольку гривня на покупку СКВ была лишь у «варягов». Остальных потенциальных участников сессии «сманил» к себе регулятор, разместив накануне свои депозитные сертификаты с очень «вкусной» доходностью на сумму более 25,0 млрд. грн.



Кроме того, полагаю, подорожание «зеленого» безнала стало следствием вхождения Украины в длинные «рождественские» выходные, которые в наше неспокойное время лучше всего проводить, пребывая в «старом надежном» долларе.



Рискнем предположить сохранение «бычьего» тренда на вторничных, 08 января, торгах безналичным «американцем», хотя, скорее всего, энтузиазма у «зеленых быков» будет немного. Вряд ли возможные покупатели станут аккумулировать гривню 04-го для выходя на рынок через 3 дня, скорее они разместятся на четыре ночи выходных дней, оставив межбанк 08-го нерезидентам.



US