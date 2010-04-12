/28.20 ( на заборе мелом кто то написал )
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:48
/28.20 ( на заборе мелом кто то написал )
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:51
Атака клонов
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:01
Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:06
Re: Валютный рынок в контексте
МБ світить +32коп. за одну сесію без втручання Регулятора, це вихід за межі денних коливань в 20коп. Мабуть це зараз потрібно вгору без гальма, рівень є безпечним, або низьким.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:08
Re: Валютный рынок в контексте
картина напоминает перед НГ, всех загоняли повыше перед праздниками, сейчас дежавю, перед Рождеством спекули хотят снова прокатиться на 28, а потом 8.01 снова вниз)вот вам и качельки на 20-30 коп))на ровном месте даже)
Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:11
Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:20
Re: Валютный рынок в контексте
75/08, гривні насипали
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:20
Ну я называю это протарговкой ( а может быть ещё один вариант : планомерный рост ) ; скажем так ( просто мысли в слух )
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:24
Re: Валютный рынок в контексте
ну про 26.50 перед выборами я бы так не спешил, 27.50 скорее всего засветят и болтанку до лета в диапазоне 0,50-1 грн
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