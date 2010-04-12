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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 49505152>
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:48

/28.20 ( на заборе мелом кто то написал )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:51

  tea написав:
  ronaldoss написав:межбанк полетел вниз, то что я и предполагал
Будете новим Провидцем? :wink:

Атака клонов :wink:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:01

  тарасов написав:strategbob

тоже жду чтоб слиться, в том году пик был 14-16 января....


а зачем сливаться ?
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:06

Re: Валютный рынок в контексте

МБ світить +32коп. за одну сесію без втручання Регулятора, це вихід за межі денних коливань в 20коп. Мабуть це зараз потрібно вгору без гальма, рівень є безпечним, або низьким.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:07

Vitalych-new
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тарасов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:08

Re: Валютный рынок в контексте

картина напоминает перед НГ, всех загоняли повыше перед праздниками, сейчас дежавю, перед Рождеством спекули хотят снова прокатиться на 28, а потом 8.01 снова вниз)вот вам и качельки на 20-30 коп))на ровном месте даже)
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:11

  Vitalych-new написав:
  тарасов написав:strategbob

тоже жду чтоб слиться, в том году пик был 14-16 января....


а зачем сливаться ?
Бо перед виборами Вам намалюють 26.5.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:20

Re: Валютный рынок в контексте

75/08, гривні насипали
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:20

  ronaldoss написав:картина напоминает перед НГ, всех загоняли повыше перед праздниками, сейчас дежавю, перед Рождеством спекули хотят снова прокатиться на 28, а потом 8.01 снова вниз)вот вам и качельки на 20-30 коп))на ровном месте даже)

Ну я называю это протарговкой ( а может быть ещё один вариант : планомерный рост ) ; скажем так ( просто мысли в слух )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:24

Re: Валютный рынок в контексте

ну про 26.50 перед выборами я бы так не спешил, 27.50 скорее всего засветят и болтанку до лета в диапазоне 0,50-1 грн
ronaldoss
 
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