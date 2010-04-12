Монетарная политика НБУ нынче выглядит предельно жесткой. Не уверен, что это хорошо для роста экономики, но обвинять НБУ в создании валютных рисков не приходится.
Будь я где-то у руля, я бы рискнул долить ликвидности, даже с рисками разгона инфляции и девальвации. Следующие поколения, наверное, сказали бы спасибо. Нынешнее, скорее, растерзало бы. Это политика. Там мало экономики.
Решение возможное, но достаточно рискованное. Вспомните первую половину 90-х. Тогда действовали именно так. Закончилось плохо. Сейчас боятся.
Zebra
27 и ниже по теханализу до выборов железно.
"До выборов" это когда? В марте? Вполне возможно, даже без ТА.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 04 січ, 2019 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.