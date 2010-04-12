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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:28

  vovan_prm написав:
  Сибарит написав:...........
Монетарная политика НБУ нынче выглядит предельно жесткой. Не уверен, что это хорошо для роста экономики, но обвинять НБУ в создании валютных рисков не приходится.

Будь я где-то у руля, я бы рискнул долить ликвидности, даже с рисками разгона инфляции и девальвации.
Следующие поколения, наверное, сказали бы спасибо. Нынешнее, скорее, растерзало бы.
Это политика. Там мало экономики.

Решение возможное, но достаточно рискованное.
Вспомните первую половину 90-х. Тогда действовали именно так. Закончилось плохо. Сейчас боятся.

Zebra
27 и ниже по теханализу до выборов железно.

"До выборов" это когда? В марте?
Вполне возможно, даже без ТА.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 04 січ, 2019 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:32

  Starikan написав:
  tea написав:
  ronaldoss написав:межбанк полетел вниз, то что я и предполагал
Будете новим Провидцем? :wink:

Атака клонов :wink:

Не готовий сказати.
То Пізнайко щось неладне запідозрив. :mrgreen:
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