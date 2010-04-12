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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 505152535455>
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:28

  vovan_prm написав:
  Сибарит написав:...........
Монетарная политика НБУ нынче выглядит предельно жесткой. Не уверен, что это хорошо для роста экономики, но обвинять НБУ в создании валютных рисков не приходится.

Будь я где-то у руля, я бы рискнул долить ликвидности, даже с рисками разгона инфляции и девальвации.
Следующие поколения, наверное, сказали бы спасибо. Нынешнее, скорее, растерзало бы.
Это политика. Там мало экономики.

Решение возможное, но достаточно рискованное.
Вспомните первую половину 90-х. Тогда действовали именно так. Закончилось плохо. Сейчас боятся.

Zebra
27 и ниже по теханализу до выборов железно.

"До выборов" это когда? В марте?
Вполне возможно, даже без ТА.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 04 січ, 2019 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:32

  Starikan написав:
  tea написав:
  ronaldoss написав:межбанк полетел вниз, то что я и предполагал
Будете новим Провидцем? :wink:

Атака клонов :wink:

Не готовий сказати.
То Пізнайко щось неладне запідозрив. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:39

  ronaldoss написав:картина напоминает перед НГ, всех загоняли повыше перед праздниками, сейчас дежавю, перед Рождеством спекули хотят снова прокатиться на 28, а потом 8.01 снова вниз)вот вам и качельки на 20-30 коп))на ровном месте даже)
Можливо, але це третя гойдалка за два тижні, після дна на 27.28, учора 27.49, а як буде далі? Відразу вгору піде, чи знову скоригує МБ після Різдва, це вже питання.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:40

  Перес де Куэльяр написав:
  Vitalych-new написав:
  тарасов написав:strategbob

тоже жду чтоб слиться, в том году пик был 14-16 января....


а зачем сливаться ?
Бо перед виборами Вам намалюють 26.5.


а зачем такой уровень ?
что он для выборов хорошего сделает ? Кому от этого станет лучше ?
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:45

Лучше для заробитчан , сольют валюту отдохнут на праздники хорошо- тем самым ещё и стране помогут ( как то так ), ну и призиденту скажут спасибо за хороший курс .

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:54

Vitalych-new
а зачем такой уровень ?
что он для выборов хорошего сделает ? Кому от этого станет лучше ?
Вже мабуть писали сто разів. Є сезонність по року, коли доляр потрібен дорогий і дешевий для країни. Дорогий - для підтримки експорту і бюджетні надходження. Дешевий - для поповнення ЗВР і закупівлі газу в ПСГ.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:56

  Vitalych-new написав:
а зачем такой уровень ?
что он для выборов хорошего сделает ? Кому от этого станет лучше ?

Для выборов он много чего сделает,по крайней мере цены будут заморожены,возможно с уклоном вниз.
Может кто не помнит,но даже перед парламентскими выборами 14-го года слили ярд с лишним для лучшей картинки,а тут булава на кону,могут быть сюрпризы капитальные :mrgreen:

А НБУ достаточно не выходить на МБ с покупками и кучные стада парнокопытных сами всё сделают,плюс весна,а ещё можно и газ вообще не качать и не показываться Нафтогазу на МБ,да и в резервах не мышь повесилась,а 20 ярдов между прочим,есть место для манёвра,делаю ставку на то,что баксодержатели много ещё нервных клеток потеряют,с заклинаниями :зачем,не может быть,нас сливают,сволочи)))
Сейчас переваривают предновогоднюю выручку,как только абсорбируется излишняя ликвидность,опять полетит камень в сторону 27.20...
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:00

  Перес де Куэльяр написав:Vitalych-new
а зачем такой уровень ?
что он для выборов хорошего сделает ? Кому от этого станет лучше ?
Вже мабуть писали сто разів. Є сезонність по року, коли доляр потрібен дорогий і дешевий для країни. Дорогий - для підтримки експорту і бюджетні надходження. Дешевий - для поповнення ЗВР і закупівлі газу в ПСГ.


газ надо закупать когда он сам по себе дешёвый + валюты завались (это у нас летом, а не зимой)
Плюс при дешевой валюте поступления от импорта падают, а тут ещё и январский "провал" в налоговых поступлениях
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:00

  sani_2012 написав:Лучше для заробитчан , сольют валюту отдохнут на праздники хорошо- тем самым ещё и стране помогут ( как то так ), ну и призиденту скажут спасибо за хороший курс .

*Відправлено з Чату

:lol: :lol: :lol:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:02

Re: Валютный рынок в контексте

в этом всем еще замешан ОВГЗ....
ronaldoss
 
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