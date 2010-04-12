Монетарная политика НБУ нынче выглядит предельно жесткой. Не уверен, что это хорошо для роста экономики, но обвинять НБУ в создании валютных рисков не приходится.
Будь я где-то у руля, я бы рискнул долить ликвидности, даже с рисками разгона инфляции и девальвации. Следующие поколения, наверное, сказали бы спасибо. Нынешнее, скорее, растерзало бы. Это политика. Там мало экономики.
Решение возможное, но достаточно рискованное. Вспомните первую половину 90-х. Тогда действовали именно так. Закончилось плохо. Сейчас боятся.
Zebra
27 и ниже по теханализу до выборов железно.
"До выборов" это когда? В марте? Вполне возможно, даже без ТА.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 04 січ, 2019 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ronaldoss написав:картина напоминает перед НГ, всех загоняли повыше перед праздниками, сейчас дежавю, перед Рождеством спекули хотят снова прокатиться на 28, а потом 8.01 снова вниз)вот вам и качельки на 20-30 коп))на ровном месте даже)
Можливо, але це третя гойдалка за два тижні, після дна на 27.28, учора 27.49, а як буде далі? Відразу вгору піде, чи знову скоригує МБ після Різдва, це вже питання.
а зачем такой уровень ? что он для выборов хорошего сделает ? Кому от этого станет лучше ?
Вже мабуть писали сто разів. Є сезонність по року, коли доляр потрібен дорогий і дешевий для країни. Дорогий - для підтримки експорту і бюджетні надходження. Дешевий - для поповнення ЗВР і закупівлі газу в ПСГ.
Vitalych-new написав: а зачем такой уровень ? что он для выборов хорошего сделает ? Кому от этого станет лучше ?
Для выборов он много чего сделает,по крайней мере цены будут заморожены,возможно с уклоном вниз. Может кто не помнит,но даже перед парламентскими выборами 14-го года слили ярд с лишним для лучшей картинки,а тут булава на кону,могут быть сюрпризы капитальные
А НБУ достаточно не выходить на МБ с покупками и кучные стада парнокопытных сами всё сделают,плюс весна,а ещё можно и газ вообще не качать и не показываться Нафтогазу на МБ,да и в резервах не мышь повесилась,а 20 ярдов между прочим,есть место для манёвра,делаю ставку на то,что баксодержатели много ещё нервных клеток потеряют,с заклинаниями :зачем,не может быть,нас сливают,сволочи))) Сейчас переваривают предновогоднюю выручку,как только абсорбируется излишняя ликвидность,опять полетит камень в сторону 27.20...
а зачем такой уровень ? что он для выборов хорошего сделает ? Кому от этого станет лучше ?
Вже мабуть писали сто разів. Є сезонність по року, коли доляр потрібен дорогий і дешевий для країни. Дорогий - для підтримки експорту і бюджетні надходження. Дешевий - для поповнення ЗВР і закупівлі газу в ПСГ.
газ надо закупать когда он сам по себе дешёвый + валюты завались (это у нас летом, а не зимой) Плюс при дешевой валюте поступления от импорта падают, а тут ещё и январский "провал" в налоговых поступлениях