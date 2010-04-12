Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:56

Vitalych-new написав:

а зачем такой уровень ?

что он для выборов хорошего сделает ? Кому от этого станет лучше ? а зачем такой уровень ?что он для выборов хорошего сделает ? Кому от этого станет лучше ?

Для выборов он много чего сделает,по крайней мере цены будут заморожены,возможно с уклоном вниз.Может кто не помнит,но даже перед парламентскими выборами 14-го года слили ярд с лишним для лучшей картинки,а тут булава на кону,могут быть сюрпризы капитальныеА НБУ достаточно не выходить на МБ с покупками и кучные стада парнокопытных сами всё сделают,плюс весна,а ещё можно и газ вообще не качать и не показываться Нафтогазу на МБ,да и в резервах не мышь повесилась,а 20 ярдов между прочим,есть место для манёвра,делаю ставку на то,что баксодержатели много ещё нервных клеток потеряют,с заклинаниями :зачем,не может быть,нас сливают,сволочи)))Сейчас переваривают предновогоднюю выручку,как только абсорбируется излишняя ликвидность,опять полетит камень в сторону 27.20...