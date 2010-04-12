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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5152535455>
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:09

  Vitalych-new написав:
  Перес де Куэльяр написав:Vitalych-new
а зачем такой уровень ?
что он для выборов хорошего сделает ? Кому от этого станет лучше ?
Вже мабуть писали сто разів. Є сезонність по року, коли доляр потрібен дорогий і дешевий для країни. Дорогий - для підтримки експорту і бюджетні надходження. Дешевий - для поповнення ЗВР і закупівлі газу в ПСГ.


газ надо закупать когда он сам по себе дешёвый + валюты завались (это у нас летом, а не зимой)
Плюс при дешевой валюте поступления от импорта падают, а тут ещё и январский "провал" в налоговых поступлениях
Якщо Ви уважно читаєте мої повідомлення, то я чекаю, ще вгору, разів зо два перед "контрольним свистком", це для січневого бюджету, а газ починають закуповувати вже навесні.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:11

Re: Валютный рынок в контексте

Январь - наше Все!
Даже столица уже 28.15 ставит...
Кстати, кач пошел на этот раз именно не из второй столицы....
:D
Обьемы тоже пока наверх светят.
2 покупают, полтора продают. :roll:
Пумб с утра не продавал... 27.90 сменил на 28.00
Гроши с понедельника привезут.
Приват слегонца наливал по 27.90, потом стал 28.00

Сбер вааще крышу снесло.
28.05 ставят и требуют открытие счета на год за 900 грн... :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в П'ят 04 січ, 2019 15:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:14

  Перес де Куэльяр написав:МБ світить +32коп. за одну сесію без втручання Регулятора, це вихід за межі денних коливань в 20коп. Мабуть це зараз потрібно вгору без гальма, рівень є безпечним, або низьким.

1. Предлагаю дождаться опубликования средневзвешенного. Его прирост наверняка будет меньше 32 коп.
2. Это рост после сильного вчерашнего падения, поэтому большую его часть можно расценивать как возврат на естественный уровень.
3. Допустимый диапазон колебаний постепенно расширяют. Было время, когда жестко пресекали движения и на 5 копеек. Такое впечатление, что идет попытка очень плавного перехода к действительно свободному курсообразованию.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:24

Re: Валютный рынок в контексте

27,89 в Юнексе без проблем можете купить зеленый,никакой паники не наблюдал
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:27

Re: Валютный рынок в контексте

Согласно данных https://ukranews.com/ua/news/605795-ukr ... lrd-u-2019 выплат МВФу нужно 1,8млрд.$, но сумма не бьтеся.
Когда даты выплат оставшейся суммы?
Всего 2019 1325,476 1800 1,35800271
СПЗ (млн.) $ млн.

01.02.2019 47,1 63,96192764
05.02.2019 257,25 349,3461971
03.09.2019 114,3 155,2197097
13.09.2019 295,5 401,2898008
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:34

Re: Валютный рынок в контексте

  ronaldoss написав:27,89 в Юнексе без проблем можете купить зеленый,никакой паники не наблюдал


На моменте очень сомневаюсь....

Да и Юнекса у нас в колхозе нету.... :mrgreen:

Наш приват по 28 уже пустой.

Завтра с утра по налу 28.20 к бабке не ходи....
:lol:
Востаннє редагувалось дарий в П'ят 04 січ, 2019 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:36

Алень нынче проворный стал , упитанный на ловушки не идёт ( трудно чукче стало Аленя добывать )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:38

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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:39

  дарий написав:
  ronaldoss написав:27,89 в Юнексе без проблем можете купить зеленый,никакой паники не наблюдал


На моменте очень сомневаюсь....

Да и Юнекса у нас в колхозе нету.... :mrgreen:

Запорожье,Юнекс есть....Но за 2018 год купить хоть 100$ не смог ,никогда доллара нет....Заходил раз 15,потом плюнул...времени жалко.... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:42

Re: Валютный рынок в контексте

Начхать, 90% свежих поступлений уже в долларе.
Улыбаемся и машем.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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