а зачем такой уровень ? что он для выборов хорошего сделает ? Кому от этого станет лучше ?
Вже мабуть писали сто разів. Є сезонність по року, коли доляр потрібен дорогий і дешевий для країни. Дорогий - для підтримки експорту і бюджетні надходження. Дешевий - для поповнення ЗВР і закупівлі газу в ПСГ.
газ надо закупать когда он сам по себе дешёвый + валюты завались (это у нас летом, а не зимой) Плюс при дешевой валюте поступления от импорта падают, а тут ещё и январский "провал" в налоговых поступлениях
Якщо Ви уважно читаєте мої повідомлення, то я чекаю, ще вгору, разів зо два перед "контрольним свистком", це для січневого бюджету, а газ починають закуповувати вже навесні.
Перес де Куэльяр написав:МБ світить +32коп. за одну сесію без втручання Регулятора, це вихід за межі денних коливань в 20коп. Мабуть це зараз потрібно вгору без гальма, рівень є безпечним, або низьким.
1. Предлагаю дождаться опубликования средневзвешенного. Его прирост наверняка будет меньше 32 коп. 2. Это рост после сильного вчерашнего падения, поэтому большую его часть можно расценивать как возврат на естественный уровень. 3. Допустимый диапазон колебаний постепенно расширяют. Было время, когда жестко пресекали движения и на 5 копеек. Такое впечатление, что идет попытка очень плавного перехода к действительно свободному курсообразованию.