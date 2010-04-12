Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:58

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 17,66 коп., на торгах пятницы упал на 19,77 коп., оказавшись на уровне 27,7094 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 04-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 18,34 коп., составил 27,6963 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 04 января с уровней предыдущего закрытия 27,46/27,49 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке повысилась в цене к 27,57/27,59 UAH/USD на покупках нерезидентов, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов. Строго говоря, реальная часть торгов началась на более высоких ценах, но удержаться там доллару не позволила ограниченность гривневого ресурса. В этом рынку «помог» НБУ, разместивший 03-го свои депозитные сертификаты на 25,204 млрд. грн. Тем не менее, остатки на транзитных и коррсчетах выросли с уровня 35 647,7 млн. грн. к отметке 47 792,6 млн. грн.

Мы полагаем, что львиная доля этого «привеса» - дивидендная гривня нерезидентов, которую «варяги» намеревались конвертировать в более надежную валюту, сформировав восходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня уже с самого открытия торгов.



Около 10.32 доллар на межбанке поднялся к 27,58/27,60, а через 18 минут оказался уже на цифре 27,65/27,68 UAH/USD. Поверив в «надежность» текущего «бычьего» тренда, экспортеры начали «придерживать» валюту, способствуя ее дальнейшему подорожанию.



К 11.10 пара доллар-гривня на межбанке повысилась к 27,67/27,70, а полдень встретила уже на отметке 27,76/27,79 UAH/USD.

Подорожанию «американца» способствовало отсутствие на рынке регулятора. Полагаем, НБУ проигнорировал пятничную сессию из-за очень низкой текущей ликвидности торгов. Последнее связано с нехваткой нацвалюты у наших игроков, и лишь нерезиденты меняли дивидендную гривню на СКВ.



Около 12.50 межбанк ушел на обеденный перерыв, сопровождаясь ценами 27,77/27,80 UAH/USD, индицировавшими замедление «бычьего» тренда.



К 14.00 произошло последнее повышение цен (27,78/27,81 UAH/USD) на опустевшем рынке.

Эти цены «американца» оставались неизменными на межбанке до самого финиша сессии.



В районе отметки 27,785/27,805 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 04 января.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7094 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,08% с 27,6883 UAH/USD до 27,7094 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 04 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 04 января, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, в пятницу начался очередной ежемесячный сезон репатриации дивидендов нерезидентами, сопровождаясь дополуденным агрессивным спросом на валюту.



Во-вторых, смена тренда уже на открытии торгов дала повод экспортерам «придерживать» валюту, выходя с ее обязательными продажами лишь после ростом цен до локальных максимумов.



В-третьих, грядут длинные рождественские выходные, которые комфортно проводить, обезопасив свои активы, конвертировав их в «старый надежный» доллар.



В-четвертых, «бычий» тренд безналичного доллара поддержали аналогичные настроения на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 04 января понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал «бычьим», что, как известно, вредит ликвидности.



Во-вторых, на рынке гривневого ресурса произошло очередное «сжатие», в котором «виноват» регулятор, разместивший накануне свои депосертификаты на изрядную сумму. Гривня в достаточном количестве была лишь у нерезидентов.



В-третьих, значительная часть игроков из-за длинных выходных предпочла разместить свои скудные гривневые ресурсы на четыре ночи.



В-четвертых, если накануне в торгах принимал участие регулятор, выкупивший с платформы Matching до $10,0 млн. долларовой ликвидности, нынче НБУ проигнорировал сессию.















Дата: 04 января 2019 г. на 16.00



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