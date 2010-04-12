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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52535455>
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:51

Re: Валютный рынок в контексте

  komant733 написав:Запорожье,Юнекс есть....Но за 2018 год купить хоть 100$ не смог ,никогда доллара нет....Заходил раз 15,потом плюнул...времени жалко....


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дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:51

  дарий написав:
  komant733 написав:Запорожье,Юнекс есть....Но за 2018 год купить хоть 100$ не смог ,никогда доллара нет....Заходил раз 15,потом плюнул...времени жалко....


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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:56

Идеальным решением считаю 50/50

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:58

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 17,66 коп., на торгах пятницы упал на 19,77 коп., оказавшись на уровне 27,7094 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 04-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 18,34 коп., составил 27,6963 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 04 января с уровней предыдущего закрытия 27,46/27,49 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке повысилась в цене к 27,57/27,59 UAH/USD на покупках нерезидентов, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов. Строго говоря, реальная часть торгов началась на более высоких ценах, но удержаться там доллару не позволила ограниченность гривневого ресурса. В этом рынку «помог» НБУ, разместивший 03-го свои депозитные сертификаты на 25,204 млрд. грн. Тем не менее, остатки на транзитных и коррсчетах выросли с уровня 35 647,7 млн. грн. к отметке 47 792,6 млн. грн.
Мы полагаем, что львиная доля этого «привеса» - дивидендная гривня нерезидентов, которую «варяги» намеревались конвертировать в более надежную валюту, сформировав восходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня уже с самого открытия торгов.

Около 10.32 доллар на межбанке поднялся к 27,58/27,60, а через 18 минут оказался уже на цифре 27,65/27,68 UAH/USD. Поверив в «надежность» текущего «бычьего» тренда, экспортеры начали «придерживать» валюту, способствуя ее дальнейшему подорожанию.

К 11.10 пара доллар-гривня на межбанке повысилась к 27,67/27,70, а полдень встретила уже на отметке 27,76/27,79 UAH/USD.
Подорожанию «американца» способствовало отсутствие на рынке регулятора. Полагаем, НБУ проигнорировал пятничную сессию из-за очень низкой текущей ликвидности торгов. Последнее связано с нехваткой нацвалюты у наших игроков, и лишь нерезиденты меняли дивидендную гривню на СКВ.

Около 12.50 межбанк ушел на обеденный перерыв, сопровождаясь ценами 27,77/27,80 UAH/USD, индицировавшими замедление «бычьего» тренда.

К 14.00 произошло последнее повышение цен (27,78/27,81 UAH/USD) на опустевшем рынке.
Эти цены «американца» оставались неизменными на межбанке до самого финиша сессии.

В районе отметки 27,785/27,805 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 04 января.

Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7094 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,08% с 27,6883 UAH/USD до 27,7094 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.

На Depo рынке 04 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 04 января, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.

Во-первых, в пятницу начался очередной ежемесячный сезон репатриации дивидендов нерезидентами, сопровождаясь дополуденным агрессивным спросом на валюту.

Во-вторых, смена тренда уже на открытии торгов дала повод экспортерам «придерживать» валюту, выходя с ее обязательными продажами лишь после ростом цен до локальных максимумов.

В-третьих, грядут длинные рождественские выходные, которые комфортно проводить, обезопасив свои активы, конвертировав их в «старый надежный» доллар.

В-четвертых, «бычий» тренд безналичного доллара поддержали аналогичные настроения на наличном рынке.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 04 января понизились, имея для этого следующие основания.

Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал «бычьим», что, как известно, вредит ликвидности.

Во-вторых, на рынке гривневого ресурса произошло очередное «сжатие», в котором «виноват» регулятор, разместивший накануне свои депосертификаты на изрядную сумму. Гривня в достаточном количестве была лишь у нерезидентов.

В-третьих, значительная часть игроков из-за длинных выходных предпочла разместить свои скудные гривневые ресурсы на четыре ночи.

В-четвертых, если накануне в торгах принимал участие регулятор, выкупивший с платформы Matching до $10,0 млн. долларовой ликвидности, нынче НБУ проигнорировал сессию.







Дата: 04 января 2019 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,07/28,15 UAH/USD (с утра - 27,86/27,94 UAH/USD, к полудню - 27,95/27,98 UAH/USD)
€ – 31,75/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,57/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,65/31,73 UAH/EUR)
RUB 0,405/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,399/0,403 UAH/RUB, к полудню - 0,402/0,404 UAH/RUB)

US

дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:59

Трохи інфо для роздумів.
Мінфін вже на 8 січня оголосив про проведення аукціону по залученню коштів.
https://www.minfin.gov.ua/news/view/oho ... egory=borg
Якщо не зраджує пам"ять,в минулому році нерезиденти буквально з першого ж аукціону січня заходили,продавали долари на міжбанку і розміщувались в ОВДП.
Ну і ще питання до знавців - чи правильно я розумію,що так як 7 числа міжбанк не працюватиме,то 8 числа надійде подвійна порція доларів від експортерів,як і вчора?
А якщо подвійна порція та ще й плюс долари від нерезидентів,то яке питання задасть "Олень_в_кедах" 8 числа ввечері? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:02

  Мизантрóп написав:
  дарий написав:
  komant733 написав:Запорожье,Юнекс есть....Но за 2018 год купить хоть 100$ не смог ,никогда доллара нет....Заходил раз 15,потом плюнул...времени жалко....


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Курс правда в финустановах нихто не фиксит...
Если перед Вами толстая женщина неспеша получает перевод от воздыхателя - возможен пролет...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:03

Re: Валютный рынок в контексте

прошелся по столичным подольским обменкам, 3 точки на моем пятачке, на прием светят 27.90, по словам девочек на кассе, никакого ажиотажа и паники нет среди пересичных, никто не тарит валюту пачками, наоборот сдают больше по 200-500 баксов, были крупняки приносы по 2-3 к, но это такое, как ни странно но очередей на покупку зеленого по 28.10 не наблюдал. Возможно по периферии и есть некий ажиотаж и спрос на бакс, но чисто спекулятивный лишь с временным характером.Главные барыги-качельщики думаю сидят в Харькове и Днепре. Киев вяло реагирует на рост.
Востаннє редагувалось ronaldoss в П'ят 04 січ, 2019 16:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:04

  Сибарит написав:
  Moneta написав:Адам Смит
@_Smithchenko
·
4 ч
Чистые покупки НБУ на межбанке за декабрь - $338,5 млн. Это чистая эмиссия на 10 млрд грн (+2,5% денежной базе, +60 коп к условно-равновесному курсу). Вот не может на фоне такой эмиссии гривна укрепляться!
В общем, я рад за гривну, но не верю, что происходящее на межбанке надолго

Начну с того, что я не рад за гривну - укрепление валюты снижает конкурентоспособность экономики.
В эмиссии, обеспеченной валютными поступлении в резервы, я не вижу угрозы курсу. Когда курс начнет расти, продав эту валюту, НБУ сможет изъять с рынка больше ликвидности, чем сейчас вбросил. Т.е. такая эмиссия вполне обратима, а лишняя кровь экономике не повредит.
К тому же, у НБУ есть эффективный инструмент для связывания лишней ликвидности в виде депосертификатов.
Значительно важнее, что НБУ недавно прекратил долговую эмиссию, отказавшись покупать облигации минфина. Такая эмиссия не только необратима, но и чревата саморазогревом. Монетарная политика НБУ нынче выглядит предельно жесткой. Не уверен, что это хорошо для роста экономики, но обвинять НБУ в создании валютных рисков не приходится.

НБУ таргетує іфляцію, і це ніби добре,
але є ще ВРУ і КМУ а їх діло зводити держбюджет, бажано із дефіцитом до 3%

Якщо так буде кілька років підряд, то дійдемо до макроекономічної стабільності, що є передумовою сталого розвитку
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 04 січ, 2019 16:06, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:06

  ronaldoss написав:прошелся по столичным подольским обменкам, 3 точки на моем пятачке, на прием светят 27.90, по словам девочек на кассе, никакого ажиотажа и паники нет среди пересичных

Та як тільки курс на купівлю стане 28.ХХ,роліки всієї країни поїдуть продавати долари пачками.
Тут же півфорума на низькому старті.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:06

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Ну і ще питання до знавців - чи правильно я розумію,що так як 7 числа міжбанк не працюватиме,то 8 числа надійде подвійна порція доларів від експортерів,як і вчора?

Она будет не двойная, а слегка увеличенная. На МБ эта валюта сможет появиться не раньше среды.
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