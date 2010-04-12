Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:28
sani_2012 написав:
Идеальным решением считаю 50/50
Впрочем, какабычно.
дарий
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:29
ronaldoss написав:
Потихоньку вижу за черным рынком на минфине , как Киев сдувается на прием, 27.98 уже припадаем на обьемах, хотя 10 мин назад светили 28.05 уверенно, лодка сдувается
Загон не удался, все расходимся
tmp01
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:33
tmp01
До 15-го рановато...
Еще попляшем.
дарий
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:34
Bayern написав:
Вы вдвоем сгенерировали только сегодня 35 сообщений,на мой взгляд совсем неинформативных,можно попросить вас сбавить скорость генерации сообщений
Понимаете чат --- это как наркотик трудно вот так взять и остановиться ( но я буду стараться )
*Відправлено з Чату
sani_2012
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:36
sani_2012
Где-то уже слышал....
Товелас, мабуть...
дарий
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:39
tea написав:
Трохи інфо для роздумів.
Мінфін вже на 8 січня оголосив про проведення аукціону по залученню коштів.
https://www.minfin.gov.ua/news/view/oho ... egory=borg
Якщо не зраджує пам"ять,в минулому році нерезиденти буквально з першого ж аукціону січня заходили,продавали долари на міжбанку і розміщувались в ОВДП.
Ну і ще питання до знавців - чи правильно я розумію,що так як 7 числа міжбанк не працюватиме,то 8 числа надійде подвійна порція доларів від експортерів,як і вчора?
А якщо подвійна порція та ще й плюс долари від нерезидентів,то яке питання задасть "Олень_в_кедах" 8 числа ввечері?
И как эта двойная порция СКВ придет на счета экспортеров, у которых выходной день? А почему бы "варягам" не использовать для вхождения в гривневые ОВГЗ дивидендную гривню, которую не всю "спалили" на пятничной сессии? Не факт, что предложенная Минфином доходность заинтересует нерезидентов. Более вероятным видится сохранение 08-го текущего "бычьего" тренда в паре доллар-гривня, но с менее агрессивными "быками". US
дядя Caша
Нострадамус Jr
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:44
Bayern написав: sani_2012 написав: ronaldoss написав:
возможно межбанк сегодня дал шанс барыгам-спекулям загнать курс на 28-скинуть шкуру-и через ОВГЗ намекает на 8.01 резкий откат на межбанке до 27.50 с послед снижением до 27
Вы просто несгибаемый, ( при любом раскладе у Вас всегда найдётся решение )
*Відправлено з Чату
Вы вдвоем сгенерировали только сегодня 35 сообщений,на мой взгляд совсем неинформативных,можно попросить вас сбавить скорость генерации сообщений
Так выглядит рождение новых "гуров" или "гур".
Как бы там ни было - в игнор, и дело с концом.
Только не юля
vovan_prm
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:50
vovan_prm написав:
Так выглядит рождение новых "гуров" или "гур". Как бы там ни было - в игнор, и дело с концом.
Ви злили $150 «на хлібець»? Це єдине ваше повідомлення по темі. Все інше - інтелектуальна логорея.
*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:53
zzzzzz написав: Vitalych-new
Главное не задавать глубоких финансовых вопросов которые требуют некоторого понимания ))
Так це не вован з Бердянська! Той на будь-які фінансові запитання зразу відповідь дає! Один мінус - знання не приміняє на практиці! Але то таке!
Qwerty
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:55
Перес де Куэльяр написав: vovan_prm написав:
Так выглядит рождение новых "гуров" или "гур". Как бы там ни было - в игнор, и дело с концом.
Ви злили $150 «на хлібець»? Це єдине ваше повідомлення по темі. Все інше - інтелектуальна логорея.
*Відправлено з Чату
Перес обычно менее агрессивен...
Чой то седня пошло нетак....
Простите, с полным уважением.
дарий
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