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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 545556575859>

Чи відбудеться суттєва девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.4 5 18
1. Від 15 до 20%
22%
4
2. Від 20 до 25%
0
0
3. Від 25 до 30%
11%
2
4. Від 30 до 35%
6%
1
5. Більше 35%
6%
1
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
56%
10
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:28

Re: Валютный рынок в контексте

  sani_2012 написав:Идеальным решением считаю 50/50


Впрочем, какабычно.
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:29

  ronaldoss написав:Потихоньку вижу за черным рынком на минфине , как Киев сдувается на прием, 27.98 уже припадаем на обьемах, хотя 10 мин назад светили 28.05 уверенно, лодка сдувается

Загон не удался, все расходимся
tmp01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:33

tmp01
До 15-го рановато...
Еще попляшем.
:oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:34

  Bayern написав:Вы вдвоем сгенерировали только сегодня 35 сообщений,на мой взгляд совсем неинформативных,можно попросить вас сбавить скорость генерации сообщений

Понимаете чат --- это как наркотик трудно вот так взять и остановиться ( но я буду стараться )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:36

sani_2012

Где-то уже слышал....
Товелас, мабуть... :D
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:39

  tea написав:Трохи інфо для роздумів.
Мінфін вже на 8 січня оголосив про проведення аукціону по залученню коштів.
https://www.minfin.gov.ua/news/view/oho ... egory=borg
Якщо не зраджує пам"ять,в минулому році нерезиденти буквально з першого ж аукціону січня заходили,продавали долари на міжбанку і розміщувались в ОВДП.
Ну і ще питання до знавців - чи правильно я розумію,що так як 7 числа міжбанк не працюватиме,то 8 числа надійде подвійна порція доларів від експортерів,як і вчора?
А якщо подвійна порція та ще й плюс долари від нерезидентів,то яке питання задасть "Олень_в_кедах" 8 числа ввечері? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


И как эта двойная порция СКВ придет на счета экспортеров, у которых выходной день?

А почему бы "варягам" не использовать для вхождения в гривневые ОВГЗ дивидендную гривню, которую не всю "спалили" на пятничной сессии?

Не факт, что предложенная Минфином доходность заинтересует нерезидентов.

Более вероятным видится сохранение 08-го текущего "бычьего" тренда в паре доллар-гривня, но с менее агрессивными "быками".

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:44

  Bayern написав:
  sani_2012 написав:
  ronaldoss написав:возможно межбанк сегодня дал шанс барыгам-спекулям загнать курс на 28-скинуть шкуру-и через ОВГЗ намекает на 8.01 резкий откат на межбанке до 27.50 с послед снижением до 27

Вы просто несгибаемый, ( при любом раскладе у Вас всегда найдётся решение )

*Відправлено з Чату


Вы вдвоем сгенерировали только сегодня 35 сообщений,на мой взгляд совсем неинформативных,можно попросить вас сбавить скорость генерации сообщений

Так выглядит рождение новых "гуров" или "гур".
Как бы там ни было - в игнор, и дело с концом.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:50

  vovan_prm написав:Так выглядит рождение новых "гуров" или "гур". Как бы там ни было - в игнор, и дело с концом.

Ви злили $150 «на хлібець»? Це єдине ваше повідомлення по темі. Все інше - інтелектуальна логорея.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:53

  zzzzzz написав:Vitalych-new
Главное не задавать глубоких финансовых вопросов которые требуют некоторого понимания ))

Так це не вован з Бердянська! Той на будь-які фінансові запитання зразу відповідь дає! Один мінус - знання не приміняє на практиці! Але то таке!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:55

  Перес де Куэльяр написав:
  vovan_prm написав:Так выглядит рождение новых "гуров" или "гур". Как бы там ни было - в игнор, и дело с концом.

Ви злили $150 «на хлібець»? Це єдине ваше повідомлення по темі. Все інше - інтелектуальна логорея.

*Відправлено з Чату


Перес обычно менее агрессивен...
Чой то седня пошло нетак....
:wink:
Простите, с полным уважением.
:oops:
дарий
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