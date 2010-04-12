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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5556575859>

Чи відбудеться суттєва девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.4 5 18
1. Від 15 до 20%
22%
4
2. Від 20 до 25%
0
0
3. Від 25 до 30%
11%
2
4. Від 30 до 35%
6%
1
5. Більше 35%
6%
1
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
56%
10
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:56

Перес не успел откупиться)

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kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:57

  ronaldoss написав:я не новичок, читал этот форум еще со времен Ющенко и Стельмаха,те времена когда за 100 купюрную визитку Франклина давали 470 гривасов,и тогда когда ДС писал про Бегемота каждый день.

друг звонил 10 мин назад, хотел скинуть 3500 зеленых, в обменке в Киеве на Верхнем Валу по 27.75 отказали, ибо нет гривны-делайте выводы. Пошел сдавать в банк по 27.60 если успеет. Юнекс светит уже 27.45 27.66

Ну шо встиг друг скинуть по такій ціні?! Бо сьогодні по більшій, я так розумію, йому було б не комільфо!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:59

дарий Хотите кину в личку свой игнор-лист?
Я вообще большую часть бреда не вижу. Только в цитатах
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:01

  дядя Caша написав:И как эта двойная порция СКВ придет на счета экспортеров, у которых выходной день? А почему бы "варягам" не использовать для вхождения в гривневые ОВГЗ дивидендную гривню, которую не всю "спалили" на пятничной сессии? Не факт, что предложенная Минфином доходность заинтересует нерезидентов. Более вероятным видится сохранение 08-го текущего "бычьего" тренда в паре доллар-гривня, но с менее агрессивными "быками". US

ДС випередив думку, хотів поєднати написане Вами в «зелених буквах» продовження відкупу доляра репатріантами і допис Сибарита про незначну пропозицію доляра на 8 січня, Якщо і коррахунки відростуть , бо буде проведено аукціон з ОВДП , є шанс на «бичій» МБ .

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Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:04

Re: Валютный рынок в контексте

  vovan_prm написав:дарий Хотите кину в личку свой игнор-лист?
Я вообще большую часть бреда не вижу. Только в цитатах


Нееее, тада скучновато будет...

Акромя Форума никуда не хожу...

Честно, все устраивает...
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дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:07

Re: Валютный рынок в контексте

кабаны берут от 10 к только по 28.05 в Киеве
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:11

  kulishgazmagnat написав:Перес не успел откупиться)

Перес чесно написав, що не відкупив, порахував, поміркував, але це теж запланована стратегія.

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Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:16

  дядя Caша написав:
  tea написав:Трохи інфо для роздумів.

А якщо подвійна порція та ще й плюс долари від нерезидентів,то яке питання задасть "Олень_в_кедах" 8 числа ввечері? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


И как эта двойная порция СКВ придет на счета экспортеров, у которых выходной день?

US

ДС - хочу Вас подякувати за терпіння.Ви кожного дня кнопаєте зелені букви,до цього добуваючи купу інфо.Форумчани ж не задумуються,яка це кропітка праця.
От вчора у Вас в підсумкових зелених буквах була фраза:"Валютчики Крижополя ..."і далі по тексту.У Вас з 31 грудня ще не було свіжих крижопольсьских курсів.І це ж тільки Ви знаєте - чому.Бо Ви кожного дня телефонуєте місцевим двом кумам-валютчикам,щоб дізнатись курси і тренди.
Дам форумчанам Ваш вчорашній діалог з Крижополем (ДС,буде ненормативна лексика,але з пісні слів не викину).

-Добрый вечер,если можно назвать его добрым,это Дядя Саша из Днепра на связи.Что там у Вас по курсам?
-(п"яным голосом,не розуміючи,хто і навіщо звонить) - Хто це ще надумав нам третього січня звонити?В нас ще,б***,три ящика водки непочатих,а вони курсами цікавляться.
-А когда планируете начать работать в этом году?
-(п"яне тіло все ще не допетрає,хто і навіщо йому звонить) - Почнемо десь з 19 числа.Ми вже третій день підряд на центральній площі Крижополя глушимо водку і запускаємо салюти.Є ще два мішка салютів.Плануємо тут гужбанити до ранку 19 числа.А 19 числа,як і кожного року,приїжджають на таксі з дому наші жінки,вкидають нас в машину,везуть нах*** до найближчої ополонки,роздягають і кидають нах*** в ополонку.І тільки після 30 секунд в ополонці ми миттєво тверезіємо і повертаємось "на грішну землю".Запой закінчується,ми вилазимо з ополонки,витираємось рушниками,вдягаємось в чистий одяг і їдемо на точку обміну валюти.
Востаннє редагувалось tea в П'ят 04 січ, 2019 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:18

Моё мнение : есть большая вероятность проторговки на уровнях 27.80-27.55; а как будет на самом деле посмотрим ( нервно это все происходит , поэтому я ранее говорил лучше пропустить ; рост дальше будет )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:18

  Vitalych-new написав:
а зачем такой уровень ?
что он для выборов хорошего сделает ? Кому от этого станет лучше ?

Дык народу лучше, вам как бензин лучше по 27 или по 30? В заначку с каждой зарплаты лучше 185$ или 200$ отложить? Каких нибудь 2% к рейтингу ПАП в первом туре.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 04 січ, 2019 17:26, всього редагувалось 2 разів.
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