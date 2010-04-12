Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:16

дядя Caша написав: tea написав: Трохи інфо для роздумів.



А якщо подвійна порція та ще й плюс долари від нерезидентів,то яке питання задасть "Олень_в_кедах" 8 числа ввечері? Трохи інфо для роздумів.А якщо подвійна порція та ще й плюс долари від нерезидентів,то яке питання задасть "Олень_в_кедах" 8 числа ввечері?



И как эта двойная порция СКВ придет на счета экспортеров, у которых выходной день?



US

-Добрый вечер,если можно назвать его добрым,это Дядя Саша из Днепра на связи.Что там у Вас по курсам?

-А когда планируете начать работать в этом году?

ДС - хочу Вас подякувати за терпіння.Ви кожного дня кнопаєте зелені букви,до цього добуваючи купу інфо.Форумчани ж не задумуються,яка це кропітка праця.От вчора у Вас в підсумкових зелених буквах була фраза:"Валютчики Крижополя ..."і далі по тексту.У Вас з 31 грудня ще не було свіжих крижопольсьских курсів.І це ж тільки Ви знаєте - чому.Бо Ви кожного дня телефонуєте місцевим двом кумам-валютчикам,щоб дізнатись курси і тренди.Дам форумчанам Ваш вчорашній діалог з Крижополем (ДС,буде ненормативна лексика,але з пісні слів не викину).-(п"яным голосом,не розуміючи,хто і навіщо звонить) - Хто це ще надумав нам третього січня звонити?В нас ще,б***,три ящика водки непочатих,а вони курсами цікавляться.-(п"яне тіло все ще не допетрає,хто і навіщо йому звонить) - Почнемо десь з 19 числа.Ми вже третій день підряд на центральній площі Крижополя глушимо водку і запускаємо салюти.Є ще два мішка салютів.Плануємо тут гужбанити до ранку 19 числа.А 19 числа,як і кожного року,приїжджають на таксі з дому наші жінки,вкидають нас в машину,везуть нах*** до найближчої ополонки,роздягають і кидають нах*** в ополонку.І тільки після 30 секунд в ополонці ми миттєво тверезіємо і повертаємось "на грішну землю".Запой закінчується,ми вилазимо з ополонки,витираємось рушниками,вдягаємось в чистий одяг і їдемо на точку обміну валюти.