Перес не успел откупиться)
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:56
Перес не успел откупиться)
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:57
Ну шо встиг друг скинуть по такій ціні?! Бо сьогодні по більшій, я так розумію, йому було б не комільфо!
Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:59
дарий Хотите кину в личку свой игнор-лист?
Я вообще большую часть бреда не вижу. Только в цитатах
Только не юля
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:01
ДС випередив думку, хотів поєднати написане Вами в «зелених буквах» продовження відкупу доляра репатріантами і допис Сибарита про незначну пропозицію доляра на 8 січня, Якщо і коррахунки відростуть , бо буде проведено аукціон з ОВДП , є шанс на «бичій» МБ .
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:04
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:07
Re: Валютный рынок в контексте
кабаны берут от 10 к только по 28.05 в Киеве
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:11
Перес чесно написав, що не відкупив, порахував, поміркував, але це теж запланована стратегія.
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:16
ДС - хочу Вас подякувати за терпіння.Ви кожного дня кнопаєте зелені букви,до цього добуваючи купу інфо.Форумчани ж не задумуються,яка це кропітка праця.
От вчора у Вас в підсумкових зелених буквах була фраза:"Валютчики Крижополя ..."і далі по тексту.У Вас з 31 грудня ще не було свіжих крижопольсьских курсів.І це ж тільки Ви знаєте - чому.Бо Ви кожного дня телефонуєте місцевим двом кумам-валютчикам,щоб дізнатись курси і тренди.
Дам форумчанам Ваш вчорашній діалог з Крижополем (ДС,буде ненормативна лексика,але з пісні слів не викину).
-Добрый вечер,если можно назвать его добрым,это Дядя Саша из Днепра на связи.Что там у Вас по курсам?
-(п"яным голосом,не розуміючи,хто і навіщо звонить) - Хто це ще надумав нам третього січня звонити?В нас ще,б***,три ящика водки непочатих,а вони курсами цікавляться.
-А когда планируете начать работать в этом году?
-(п"яне тіло все ще не допетрає,хто і навіщо йому звонить) - Почнемо десь з 19 числа.Ми вже третій день підряд на центральній площі Крижополя глушимо водку і запускаємо салюти.Є ще два мішка салютів.Плануємо тут гужбанити до ранку 19 числа.А 19 числа,як і кожного року,приїжджають на таксі з дому наші жінки,вкидають нас в машину,везуть нах*** до найближчої ополонки,роздягають і кидають нах*** в ополонку.І тільки після 30 секунд в ополонці ми миттєво тверезіємо і повертаємось "на грішну землю".Запой закінчується,ми вилазимо з ополонки,витираємось рушниками,вдягаємось в чистий одяг і їдемо на точку обміну валюти.
Востаннє редагувалось tea в П'ят 04 січ, 2019 17:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:18
Моё мнение : есть большая вероятность проторговки на уровнях 27.80-27.55; а как будет на самом деле посмотрим ( нервно это все происходит , поэтому я ранее говорил лучше пропустить ; рост дальше будет )
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:18
Дык народу лучше, вам как бензин лучше по 27 или по 30? В заначку с каждой зарплаты лучше 185$ или 200$ отложить? Каких нибудь 2% к рейтингу ПАП в первом туре.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 04 січ, 2019 17:26, всього редагувалось 2 разів.
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