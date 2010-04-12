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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:19
рост быстро задыхается.если кто не заметил еще, НБУ гасит сразу же
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ronaldoss
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:20
vovan_prm написав:дарий
Хотите кину в личку свой игнор-лист?
Я вообще большую часть бреда не вижу. Только в цитатах
На форумі нарешті Лубни на зв"язку з"явились.Відкопали зі снігу.
Вас згадує.
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tea
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:20
tea написав:
ДС - хочу Вас подякувати за терпіння.Ви кожного дня кнопаєте зелені букви,до цього добуваючи купу інфо.Форумчани ж не задумуються,яка це кропітка праця.
От вчора у Вас в підсумкових зелених буквах була фраза:"Валютчики Крижополя ..."і далі по тексту.У Вас з 31 грудня ще не було свіжих крижопольсьских курсів.І це ж тільки Ви знаєте - чому.Бо Ви кожного дня телефонуєте місцевим двом кумам-валютчикам,щоб дізнатись курси і тренди.
Дам форумчанам Ваш вчорашній діалог з Крижополем (ДС,буде ненормативна лексика,але з пісні слів не викину).
-Добрый вечер,если можно назвать его добрым,это Дядя Саша из Днепра на связи.Что там у Вас по курсам?
-(п"яным голосом,не розуміючи,хто і навіщо звонить) - Хто це ще надумав нам третього січня звонити?В нас ще,б***,три ящика водки непочатих,а вони курсами цікавляться.
-А когда планируете начать работать в этом году?
-(п"яне тіло все ще не допетрає,хто і навіщо йому звонить) - Почнемо десь з 19 числа.Ми вже третій день підряд на центральній площі Крижополя глушимо водку і запускаємо салюти.Є ще два мішка салютів.Плануємо тут гужбанити до ранку 19 числа.А 19 числа,як і кожного року,приїжджають на таксі з дому наші жінки,вкидають нас в машину,везуть нах*** до найближчої ополонки,роздягають і кидають нах*** а ополонку.І тільки після 30 секунд в ополонці ми миттєво тверезіємо і повертаємось "на грішну землю".Запой закінчується,ми вилазимо з ополонки,витираємось рушниками,вдягаємось в чистий одяг і їдемо на точку обміну валюти.
И тут Чая хапануло....
Плюсую...
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дарий
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:22
ronaldoss написав:
рост быстро задыхается.если кто не заметил еще, НБУ гасит сразу же
ЧР тоже НБУ гасит? Если возникает перекос, ЧР ведет себя более сбалансированно. Там нет регулятора.
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vitaliian
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:24
дарий написав:
И тут Чая хапануло....
Плюсую...
Ну Ви ж вчора звернули увагу на зелені букви про Крижополь.
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tea
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:26
vitaliian написав: Vitalych-new написав:
а зачем такой уровень ?
что он для выборов хорошего сделает ? Кому от этого станет лучше ?
народу лучше, вам как бензин лучше по 27 или по 30? В заначку с каждой зарплаты лучше 185$ или 200$ отложить? Каких нибудь 2% к рейтингу ПАП в первом туре.
бенз уже больше не подешевеет - нефть 3-й день вверх идёт, да и влияние пары %% разницы на курсе для бензина редко чувствуется / происходит
Насчёт отложить - если Вы можете откладывать 5600 грн., то и откладывайте их. Причём тут курс ? Или вы только в валюте откладываете, сразу покупаете ?
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Vitalych-new
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:27
tea написав: vovan_prm написав:дарий
Хотите кину в личку свой игнор-лист?
Я вообще большую часть бреда не вижу. Только в цитатах
На форумі нарешті Лубни на зв"язку з"явились.Відкопали зі снігу.
Вас згадує.
Про Лубны.
Мой товарищ по службе в 86-88 с Лубен был...
Вроде писал уже...
Четко и красиво переходил с русского на украинский.
Только тогда оценил родной язык.
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дарий
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:29
А Крижополь это что такое ?*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:31
Это Святое!!!
ДС - Умничка!
Прикольно, шо он есть!
Форумчане, хоть один есть с Крыжополя?
Востаннє редагувалось дарий
в П'ят 04 січ, 2019 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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дарий
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:32
В голосовалке не совсем корректно сформулирован вопрос.
Раскачка курса на результатах выборов сильно зависит от этих самых результатов.
В качестве примера отмотайте историю котировок евро\доллар на выборы Трампа и Макрона.
На мой взгляд при победе ПАП - раскачка будет минимальной (в пределах сезонных колебаний), при победе (Боже збав) юли - максимальной(в районе 20%).
Только не юля
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vovan_prm
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