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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56575859>

Чи відбудеться суттєва девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.4 5 18
1. Від 15 до 20%
22%
4
2. Від 20 до 25%
0
0
3. Від 25 до 30%
11%
2
4. Від 30 до 35%
6%
1
5. Більше 35%
6%
1
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
56%
10
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:19

Re: Валютный рынок в контексте

рост быстро задыхается.если кто не заметил еще, НБУ гасит сразу же
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:20

  vovan_prm написав:дарий Хотите кину в личку свой игнор-лист?
Я вообще большую часть бреда не вижу. Только в цитатах

На форумі нарешті Лубни на зв"язку з"явились.Відкопали зі снігу. :mrgreen:
Вас згадує. :wink:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:20

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:ДС - хочу Вас подякувати за терпіння.Ви кожного дня кнопаєте зелені букви,до цього добуваючи купу інфо.Форумчани ж не задумуються,яка це кропітка праця.
От вчора у Вас в підсумкових зелених буквах була фраза:"Валютчики Крижополя ..."і далі по тексту.У Вас з 31 грудня ще не було свіжих крижопольсьских курсів.І це ж тільки Ви знаєте - чому.Бо Ви кожного дня телефонуєте місцевим двом кумам-валютчикам,щоб дізнатись курси і тренди.

Дам форумчанам Ваш вчорашній діалог з Крижополем (ДС,буде ненормативна лексика,але з пісні слів не викину).



-Добрый вечер,если можно назвать его добрым,это Дядя Саша из Днепра на связи.Что там у Вас по курсам?
:wink:
-(п"яным голосом,не розуміючи,хто і навіщо звонить) - Хто це ще надумав нам третього січня звонити?В нас ще,б***,три ящика водки непочатих,а вони курсами цікавляться.
-А когда планируете начать работать в этом году?
-(п"яне тіло все ще не допетрає,хто і навіщо йому звонить) - Почнемо десь з 19 числа.Ми вже третій день підряд на центральній площі Крижополя глушимо водку і запускаємо салюти.Є ще два мішка салютів.Плануємо тут гужбанити до ранку 19 числа.А 19 числа,як і кожного року,приїжджають на таксі з дому наші жінки,вкидають нас в машину,везуть нах*** до найближчої ополонки,роздягають і кидають нах*** а ополонку.І тільки після 30 секунд в ополонці ми миттєво тверезіємо і повертаємось "на грішну землю".Запой закінчується,ми вилазимо з ополонки,витираємось рушниками,вдягаємось в чистий одяг і їдемо на точку обміну валюти.


И тут Чая хапануло....
Плюсую...
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:22

  ronaldoss написав:рост быстро задыхается.если кто не заметил еще, НБУ гасит сразу же

ЧР тоже НБУ гасит? Если возникает перекос, ЧР ведет себя более сбалансированно. Там нет регулятора.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:24

  дарий написав:
И тут Чая хапануло....
Плюсую...

Ну Ви ж вчора звернули увагу на зелені букви про Крижополь. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:26

  vitaliian написав:
  Vitalych-new написав:
а зачем такой уровень ?
что он для выборов хорошего сделает ? Кому от этого станет лучше ?

народу лучше, вам как бензин лучше по 27 или по 30? В заначку с каждой зарплаты лучше 185$ или 200$ отложить? Каких нибудь 2% к рейтингу ПАП в первом туре.


бенз уже больше не подешевеет - нефть 3-й день вверх идёт, да и влияние пары %% разницы на курсе для бензина редко чувствуется / происходит
Насчёт отложить - если Вы можете откладывать 5600 грн., то и откладывайте их. Причём тут курс ? Или вы только в валюте откладываете, сразу покупаете ?
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:27

  tea написав:
  vovan_prm написав:дарий Хотите кину в личку свой игнор-лист?
Я вообще большую часть бреда не вижу. Только в цитатах

На форумі нарешті Лубни на зв"язку з"явились.Відкопали зі снігу. :mrgreen:
Вас згадує. :wink:


Про Лубны.
Мой товарищ по службе в 86-88 с Лубен был...
Вроде писал уже...
Четко и красиво переходил с русского на украинский.
Только тогда оценил родной язык.
:roll:
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:29

А Крижополь это что такое ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:31

Re: Валютный рынок в контексте

Это Святое!!!
ДС - Умничка!

Прикольно, шо он есть!

Форумчане, хоть один есть с Крыжополя?
:(
Востаннє редагувалось дарий в П'ят 04 січ, 2019 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:32

Re: Валютный рынок в контексте

В голосовалке не совсем корректно сформулирован вопрос.
Раскачка курса на результатах выборов сильно зависит от этих самых результатов.
В качестве примера отмотайте историю котировок евро\доллар на выборы Трампа и Макрона.
На мой взгляд при победе ПАП - раскачка будет минимальной (в пределах сезонных колебаний), при победе (Боже збав) юли - максимальной(в районе 20%).
Только не юля
vovan_prm
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