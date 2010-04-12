sani_2012 написав:А Крижополь это что такое ?
*Відправлено з Чату
Зелені букви пишуть,що великий валютообмінний центр України.Тому ДС подає інфо про курси не тільки з Києва,Харкова,Дніпра і Запоріжжя,а ще й з Крижополя.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:33
Зелені букви пишуть,що великий валютообмінний центр України.Тому ДС подає інфо про курси не тільки з Києва,Харкова,Дніпра і Запоріжжя,а ще й з Крижополя.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:35
Re: Валютный рынок в контексте
Крыжо́поль — посёлок городского типа в Винницкой области Украины, административный центр Крыжопольского района
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:42
Re: Валютный рынок в контексте
С 1998 года заначки только в валюте (не считая гривневых депозитов). И знаете ни разу не прогадал. По 30 доллар конечно не покупал, но то что купил по 27,50 сейчас могу сдать по 27,88 . Я перед нг долго сидел в отделении банка (не работала программа) и видел как в кассе периодически покупали 20-100$. Зачем им 20$? Только заначка свободных денег, другого обьяснения я не нахожу.
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