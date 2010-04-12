RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56575859

Чи відбудеться суттєва девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.4 5 18
1. Від 15 до 20%
22%
4
2. Від 20 до 25%
0
0
3. Від 25 до 30%
11%
2
4. Від 30 до 35%
6%
1
5. Більше 35%
6%
1
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
56%
10
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:33

  sani_2012 написав:А Крижополь это что такое ?

*Відправлено з Чату


http://photocdn.photogoroda.com/source2 ... 1213112136

Зелені букви пишуть,що великий валютообмінний центр України.Тому ДС подає інфо про курси не тільки з Києва,Харкова,Дніпра і Запоріжжя,а ще й з Крижополя.
tea
 
Повідомлень: 16540
З нами з: 15.11.08
Подякував: 504 раз.
Подякували: 2159 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:35

Re: Валютный рынок в контексте

Крыжо́поль — посёлок городского типа в Винницкой области Украины, административный центр Крыжопольского района
ronaldoss
 
Повідомлень: 47
З нами з: 02.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:42

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitalych-new написав:Или вы только в валюте откладываете, сразу покупаете

С 1998 года заначки только в валюте (не считая гривневых депозитов). И знаете ни разу не прогадал. По 30 доллар конечно не покупал, но то что купил по 27,50 сейчас могу сдать по 27,88 . Я перед нг долго сидел в отделении банка (не работала программа) и видел как в кассе периодически покупали 20-100$. Зачем им 20$? Только заначка свободных денег, другого обьяснения я не нахожу.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 174
З нами з: 06.04.16
Подякував: 61 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 56575859
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛОБ і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6522 1387193
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 січ, 2019 14:24
maksimus silvestris
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1409, 1410, 1411
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14106 1620992
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 січ, 2019 17:03
Zebra
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 257014
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (57)
04.01.2019 17:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.