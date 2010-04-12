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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5758596061>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 39
1. Від 15 до 20%
28%
11
2. Від 20 до 25%
3%
1
3. Від 25 до 30%
8%
3
4. Від 30 до 35%
3%
1
5. Більше 35%
3%
1
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
56%
22
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:35

Re: Валютный рынок в контексте

Крыжо́поль — посёлок городского типа в Винницкой области Украины, административный центр Крыжопольского района
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:42

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitalych-new написав:Или вы только в валюте откладываете, сразу покупаете

С 1998 года заначки только в валюте (не считая гривневых депозитов). И знаете ни разу не прогадал. По 30 доллар конечно не покупал, но то что купил по 27,50 сейчас могу сдать по 27,88 . Я перед нг долго сидел в отделении банка (не работала программа) и видел как в кассе периодически покупали 20-100$. Зачем им 20$? Только заначка свободных денег, другого обьяснения я не нахожу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:49

  дарий написав:
  tea написав:На форумі нарешті Лубни на зв"язку з"явились.Відкопали зі снігу. :mrgreen:
Вас згадує. :wink:

Про Лубны.
Мой товарищ по службе в 86-88 с Лубен был...

Спитайте у товариша - хто з фермерів Лубенського району засіває найбільше кукурузи.
Явки,паролі,прізвища (с).
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:52

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:С 1998 года заначки только в валюте (не считая гривневых депозитов). И знаете ни разу не прогадал.


Щоб далеко не ходити візьмемо суто 2018 рік. Якщо на початку року було здати $ та на гривнедепо, то мали би при відповідних стовбцях 15 % у тій же валюті.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:54

  vovan_prm написав:На мой взгляд при победе ПАП - раскачка будет минимальной (в пределах сезонных колебаний), при победе (Боже збав) юли - максимальной(в районе 20%).

Тепер же ще Зеленський додався.Як-не-як - входить в трійку по опитуваннях.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:12

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:С 1998 года заначки только в валюте (не считая гривневых депозитов). И знаете ни разу не прогадал.


Щоб далеко не ходити візьмемо суто 2018 рік. Якщо на початку року було здати $ та на гривнедепо, то мали би при відповідних стовбцях 15 % у тій же валюті.

В начале 2018 я еще верил в свой бизнес, не было времени следить за движением валют и извлекать из этого выгоду. Согласен, много возможностей упущено. Иногда как посчитаю ух жил бы в Аркадийском дворце с видом на море.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 04 січ, 2019 18:15, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:13

Re: Валютный рынок в контексте

Подростки по моей инфо за Зеленского...(если б не Беня за Володькой).
Беня все портит (какабычно).
Либо не пойду - Либо за ...Либо.
:oops:
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:14

  tea написав:
  vovan_prm написав:На мой взгляд при победе ПАП - раскачка будет минимальной (в пределах сезонных колебаний), при победе (Боже збав) юли - максимальной(в районе 20%).

Тепер же ще Зеленський додався.Як-не-як - входить в трійку по опитуваннях.

Если бы пошол на выборы популярный певец , забыл как его кличут, женщины по нему тают :shock: , ну из новых , то он 100% победил бы. :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:15

  Vadim V написав:
  tea написав:
  vovan_prm написав:На мой взгляд при победе ПАП - раскачка будет минимальной (в пределах сезонных колебаний), при победе (Боже збав) юли - максимальной(в районе 20%).

Тепер же ще Зеленський додався.Як-не-як - входить в трійку по опитуваннях.

Если бы пошол на выборы популярный певец , забыл как его кличут, женщины по нему тают :shock: , ну из новых , то он 100% победил бы. :mrgreen:

Варианта два Винник или Поплавский.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:17

  vovan_prm написав:В голосовалке не совсем корректно сформулирован вопрос.
Раскачка курса на результатах выборов сильно зависит от этих самых результатов.
В качестве примера отмотайте историю котировок евро\доллар на выборы Трампа и Макрона.
На мой взгляд при победе ПАП - раскачка будет минимальной (в пределах сезонных колебаний), при победе (Боже збав) юли - максимальной(в районе 20%).

Надіюся наш активний форумчанин, що запропонував опитування не буде ображатися. Трішки підправила)
Поки голосуємо!
Якщо в когось будуть ще ідеї, щодо опитування звертайтеся)

З пов.Ірина
Ірина_
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