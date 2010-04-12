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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:35
Крыжо́поль — посёлок городского типа в Винницкой области Украины, административный центр Крыжопольского района
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ronaldoss
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:42
Vitalych-new написав:
Или вы только в валюте откладываете, сразу покупаете
С 1998 года заначки только в валюте (не считая гривневых депозитов). И знаете ни разу не прогадал. По 30 доллар конечно не покупал, но то что купил по 27,50 сейчас могу сдать по 27,88 . Я перед нг долго сидел в отделении банка (не работала программа) и видел как в кассе периодически покупали 20-100$. Зачем им 20$? Только заначка свободных денег, другого обьяснения я не нахожу.
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vitaliian
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:49
дарий написав: tea написав:
На форумі нарешті Лубни на зв"язку з"явились.Відкопали зі снігу.
Вас згадує.
Про Лубны.
Мой товарищ по службе в 86-88 с Лубен был...
Спитайте у товариша - хто з фермерів Лубенського району засіває найбільше кукурузи.
Явки,паролі,прізвища (с).
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:52
vitaliian написав:
С 1998 года заначки только в валюте (не считая гривневых депозитов). И знаете ни разу не прогадал.
Щоб далеко не ходити візьмемо суто 2018 рік. Якщо на початку року було здати $ та на гривнедепо, то мали би при відповідних стовбцях 15 % у тій же валюті.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:54
vovan_prm написав:
На мой взгляд при победе ПАП - раскачка будет минимальной (в пределах сезонных колебаний), при победе (Боже збав) юли - максимальной(в районе 20%).
Тепер же ще Зеленський додався.Як-не-як - входить в трійку по опитуваннях.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:12
Ой+ написав: vitaliian написав:
С 1998 года заначки только в валюте (не считая гривневых депозитов). И знаете ни разу не прогадал.
Щоб далеко не ходити візьмемо суто 2018 рік. Якщо на початку року було здати $ та на гривнедепо, то мали би при відповідних стовбцях 15 % у тій же валюті.
В начале 2018 я еще верил в свой бизнес, не было времени следить за движением валют и извлекать из этого выгоду. Согласен, много возможностей упущено. Иногда как посчитаю ух жил бы в Аркадийском дворце с видом на море.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 04 січ, 2019 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:13
Подростки по моей инфо за Зеленского...(если б не Беня за Володькой).
Беня все портит (какабычно).
Либо не пойду - Либо за ...Либо.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:14
tea написав: vovan_prm написав:
На мой взгляд при победе ПАП - раскачка будет минимальной (в пределах сезонных колебаний), при победе (Боже збав) юли - максимальной(в районе 20%).
Тепер же ще Зеленський додався.Як-не-як - входить в трійку по опитуваннях.
Если бы пошол на выборы популярный певец , забыл как его кличут, женщины по нему тают
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Vadim V
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:15
Vadim V написав: tea написав: vovan_prm написав:
На мой взгляд при победе ПАП - раскачка будет минимальной (в пределах сезонных колебаний), при победе (Боже збав) юли - максимальной(в районе 20%).
Тепер же ще Зеленський додався.Як-не-як - входить в трійку по опитуваннях.
Если бы пошол на выборы популярный певец , забыл как его кличут, женщины по нему тают
, ну из новых , то он 100% победил бы.
Варианта два Винник или Поплавский.
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vitaliian
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:17
vovan_prm написав:
В голосовалке не совсем корректно сформулирован вопрос.
Раскачка курса на результатах выборов сильно зависит от этих самых результатов.
В качестве примера отмотайте историю котировок евро\доллар на выборы Трампа и Макрона.
На мой взгляд при победе ПАП - раскачка будет минимальной (в пределах сезонных колебаний), при победе (Боже збав) юли - максимальной(в районе 20%).
Надіюся наш активний форумчанин, що запропонував опитування не буде ображатися. Трішки підправила)
Поки голосуємо!
Якщо в когось будуть ще ідеї, щодо опитування звертайтеся)
З пов.Ірина
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Ірина_
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