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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 58596061>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.3 5 38
1. Від 15 до 20%
26%
10
2. Від 20 до 25%
3%
1
3. Від 25 до 30%
8%
3
4. Від 30 до 35%
3%
1
5. Більше 35%
3%
1
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
58%
22
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:22

Re: Валютный рынок в контексте

И это где-то уже видел...
8)
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:29

  vitaliian написав:
  Vadim V написав:Если бы пошол на выборы популярный певец , забыл как его кличут, женщины по нему тают :shock: , ну из новых , то он 100% победил бы. :mrgreen:

Варианта два Винник или Поплавский.

Насправді,варіантів більше,аніж два.
Якщо малось на увазі жінок від 16 до 18 років - то це Монатік.
Якщо жінки від 18 до 20 років - це Алексєєв.
Якщо жінки від 20 до 25 років - це Макс Барських
Якщо жінки від 25 до 30 років - це Потап
Якщо жінки від 30 до 40 років - це Слава Вакарчук
Якщо жінки від 40 до 50 років - це Олег Вінник
Якщо жінки від 50 до 60 років - це Павло Зібров.
Якщо жінки від 60 до 70 років - це Іво Бобул.
Ну і найобширнішу вікову категорію жінок - від 70 до 180 років - Поплавич. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:31

По голосованию в шапке есть такое наблюдение...Последний пункт вообще означает ревальвацию, т к сезонно в период после выборов будет ещё весна и укрепление гривны.А в первом пункте указан диапазон примерно достающий до 34.Т о остальные пункты очень сомнительны. ну если кто то считает что мы уйдём выше 34 то я очень буду рад проницательности этого человека.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:32

  vitaliian написав:
  Vadim V написав:Если бы пошол на выборы популярный певец , забыл как его кличут, женщины по нему тают :shock: , ну из новых , то он 100% победил бы. :mrgreen:

Варианта два Винник или Поплавский.

Мне тут из зала подсказывают,спасибо , Винник это :) :)
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:33

ДС вже півгодини назад підготував підсумкові зелені букви,крім курсів Крижополя.
Зара звонить хлопцям з надією,що ті вже тверезі. :mrgreen:
А ті зара під крижопольською центральною ялинкою зібрали купу дітлахів і пускають їм феєрверки.Ще ж два мішка феєрверків є.За гучними залпами вони й не чують,що в кармані звонить телефон. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:36

по голосовалке,не совсем понятна точка отсчета. Сегодняшний уровень,день начала предвыборной компании,день голосования первого тура,или что-то другое...
гуляйполе
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:40

  tea написав:ДС вже півгодини назад підготував підсумкові зелені букви,крім курсів Крижополя.
Зара звонить хлопцям з надією,що ті вже тверезі. :mrgreen:
А ті зара під крижопольською центральною ялинкою зібрали купу дітлахів і пускають їм феєрверки.Ще ж два мішка феєрверків є.За гучними залпами вони й не чують,що в кармані звонить телефон. :mrgreen:

Перепрошую , Крижопіль - яка справжня назва?
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:41

Re: Валютный рынок в контексте

  Vadim V написав:Перепрошую , Крижопіль - яка справжня назва?

Вы не поверите - Крыжополь :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:48

  Ірина_ написав:
  vovan_prm написав:В голосовалке не совсем корректно сформулирован вопрос.
Раскачка курса на результатах выборов сильно зависит от этих самых результатов.
В качестве примера отмотайте историю котировок евро\доллар на выборы Трампа и Макрона.
На мой взгляд при победе ПАП - раскачка будет минимальной (в пределах сезонных колебаний), при победе (Боже збав) юли - максимальной(в районе 20%).

Надіюся наш активний форумчанин, що запропонував опитування не буде ображатися. Трішки підправила)
Поки голосуємо!
Якщо в когось будуть ще ідеї, щодо опитування звертайтеся)

З пов.Ірина


Во-первых, совершенно нелогично, что отсутствует диапазон девальвация от 0 или лучше от 5 до 15 процентов.
Во-вторых, большое количество диапазонов сторонников большой девальвации размывает наглядную количественную оценку этих сторонников. Пункт 30-35 % в принципе уже ни о чём.

Нагляднее сократить количество пунктов:
1/ от 5 до 15 %
2/ от 15 до 30 %
3/ свыше 30 %
4/ в рамках сезонных колебаний
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:53

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Якщо жінки від 60 до 70 років - це Іво Бобул.


Классика!
дарий
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