И это где-то уже видел...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:22
Re: Валютный рынок в контексте
И это где-то уже видел...
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:29
Насправді,варіантів більше,аніж два.
Якщо малось на увазі жінок від 16 до 18 років - то це Монатік.
Якщо жінки від 18 до 20 років - це Алексєєв.
Якщо жінки від 20 до 25 років - це Макс Барських
Якщо жінки від 25 до 30 років - це Потап
Якщо жінки від 30 до 40 років - це Слава Вакарчук
Якщо жінки від 40 до 50 років - це Олег Вінник
Якщо жінки від 50 до 60 років - це Павло Зібров.
Якщо жінки від 60 до 70 років - це Іво Бобул.
Ну і найобширнішу вікову категорію жінок - від 70 до 180 років - Поплавич.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:31
По голосованию в шапке есть такое наблюдение...Последний пункт вообще означает ревальвацию, т к сезонно в период после выборов будет ещё весна и укрепление гривны.А в первом пункте указан диапазон примерно достающий до 34.Т о остальные пункты очень сомнительны. ну если кто то считает что мы уйдём выше 34 то я очень буду рад проницательности этого человека.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:32
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:33
ДС вже півгодини назад підготував підсумкові зелені букви,крім курсів Крижополя.
Зара звонить хлопцям з надією,що ті вже тверезі.
А ті зара під крижопольською центральною ялинкою зібрали купу дітлахів і пускають їм феєрверки.Ще ж два мішка феєрверків є.За гучними залпами вони й не чують,що в кармані звонить телефон.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:36
по голосовалке,не совсем понятна точка отсчета. Сегодняшний уровень,день начала предвыборной компании,день голосования первого тура,или что-то другое...
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:40
Перепрошую , Крижопіль - яка справжня назва?
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:41
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:48
Во-первых, совершенно нелогично, что отсутствует диапазон девальвация от 0 или лучше от 5 до 15 процентов.
Во-вторых, большое количество диапазонов сторонников большой девальвации размывает наглядную количественную оценку этих сторонников. Пункт 30-35 % в принципе уже ни о чём.
Нагляднее сократить количество пунктов:
1/ от 5 до 15 %
2/ от 15 до 30 %
3/ свыше 30 %
4/ в рамках сезонных колебаний
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:53
Re: Валютный рынок в контексте
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