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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 58596061

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 39
1. Від 15 до 20%
28%
11
2. Від 20 до 25%
3%
1
3. Від 25 до 30%
8%
3
4. Від 30 до 35%
3%
1
5. Більше 35%
3%
1
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
56%
22
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:56

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Во-первых, совершенно нелогично, что отсутствует диапазон девальвация от 0 или лучше от 5 до 15 процентов.

5-15% подпадает под пункт
звичайних сезонних коливань
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:58

  vitaliian написав:
  freeze написав:Во-первых, совершенно нелогично, что отсутствует диапазон девальвация от 0 или лучше от 5 до 15 процентов.

5-15% подпадает под пункт
звичайних сезонних коливань


Июнь-июль скорее речь идет о ревальвации в понимании обычных сезонных колебаний.
А девальвация в 10 процентов, это значит убежать за 30.

Зная манеры Тимошенко, я бы вообще добавил пункт о ревальвации до 10 процентов.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 04 січ, 2019 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:03

  Vadim V написав:
  vitaliian написав:
  Vadim V написав:Если бы пошол на выборы популярный певец , забыл как его кличут, женщины по нему тают :shock: , ну из новых , то он 100% победил бы. :mrgreen:

Варианта два Винник или Поплавский.

Мне тут из зала подсказывают,спасибо , Винник это :) :)


Чому ви вважаєте більшість українців настільки тупими, що вони будуть обирати співака туди, де потрібен слюсар?..
Мені може подобатись, як співає Вакарчук, але я б його ремонт у хаті робити не найняв би...
sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:16

  Vadim V написав:
  tea написав:ДС вже півгодини назад підготував підсумкові зелені букви,крім курсів Крижополя.
Зара звонить хлопцям з надією,що ті вже тверезі. :mrgreen:
А ті зара під крижопольською центральною ялинкою зібрали купу дітлахів і пускають їм феєрверки.Ще ж два мішка феєрверків є.За гучними залпами вони й не чують,що в кармані звонить телефон. :mrgreen:

Перепрошую , Крижопіль - яка справжня назва?

От Ви не знаєте - де Крижопіль. :mrgreen:
Мені тут в приватні надійшло повідомлення з Крижополя - "А де це - Дніпро?" :mrgreen:
Щасливі люди:)))
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  #<1 ... 58596061
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