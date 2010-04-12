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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Vadim V
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:33
ДС вже півгодини назад підготував підсумкові зелені букви,крім курсів Крижополя.
Зара звонить хлопцям з надією,що ті вже тверезі.
А ті зара під крижопольською центральною ялинкою зібрали купу дітлахів і пускають їм феєрверки.Ще ж два мішка феєрверків є.За гучними залпами вони й не чують,що в кармані звонить телефон.
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tea
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:36
по голосовалке,не совсем понятна точка отсчета. Сегодняшний уровень,день начала предвыборной компании,день голосования первого тура,или что-то другое...
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гуляйполе
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:40
tea написав:
ДС вже півгодини назад підготував підсумкові зелені букви,крім курсів Крижополя.
Зара звонить хлопцям з надією,що ті вже тверезі.
А ті зара під крижопольською центральною ялинкою зібрали купу дітлахів і пускають їм феєрверки.Ще ж два мішка феєрверків є.За гучними залпами вони й не чують,що в кармані звонить телефон.
Перепрошую , Крижопіль - яка справжня назва?
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Vadim V
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:41
Vadim V написав:
Перепрошую , Крижопіль - яка справжня назва?
Вы не поверите - Крыжополь
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Сибарит
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:48
Ірина_ написав: vovan_prm написав:
В голосовалке не совсем корректно сформулирован вопрос.
Раскачка курса на результатах выборов сильно зависит от этих самых результатов.
В качестве примера отмотайте историю котировок евро\доллар на выборы Трампа и Макрона.
На мой взгляд при победе ПАП - раскачка будет минимальной (в пределах сезонных колебаний), при победе (Боже збав) юли - максимальной(в районе 20%).
Надіюся наш активний форумчанин, що запропонував опитування не буде ображатися. Трішки підправила)
Поки голосуємо!
Якщо в когось будуть ще ідеї, щодо опитування звертайтеся)
З пов.Ірина
Во-первых, совершенно нелогично, что отсутствует диапазон девальвация от 0 или лучше от 5 до 15 процентов.
Во-вторых, большое количество диапазонов сторонников большой девальвации размывает наглядную количественную оценку этих сторонников. Пункт 30-35 % в принципе уже ни о чём.
Нагляднее сократить количество пунктов:
1/ от 5 до 15 %
2/ от 15 до 30 %
3/ свыше 30 %
4/ в рамках сезонных колебаний
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freeze
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:56
freeze написав:
Во-первых, совершенно нелогично, что отсутствует диапазон девальвация от 0 или лучше от 5 до 15 процентов.
5-15% подпадает под пункт
звичайних сезонних коливань
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vitaliian
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:58
vitaliian написав: freeze написав:
Во-первых, совершенно нелогично, что отсутствует диапазон девальвация от 0 или лучше от 5 до 15 процентов.
5-15% подпадает под пункт
звичайних сезонних коливань
Июнь-июль скорее речь идет о ревальвации в понимании обычных сезонных колебаний.
А девальвация в 10 процентов, это значит убежать за 30.
Зная манеры Тимошенко, я бы вообще добавил пункт о ревальвации до 10 процентов.
Востаннє редагувалось freeze
в П'ят 04 січ, 2019 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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freeze
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:03
Чому ви вважаєте більшість українців настільки тупими, що вони будуть обирати співака туди, де потрібен слюсар?..
Мені може подобатись, як співає Вакарчук, але я б його ремонт у хаті робити не найняв би...
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sryvkin
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:16
Vadim V написав: tea написав:
ДС вже півгодини назад підготував підсумкові зелені букви,крім курсів Крижополя.
Зара звонить хлопцям з надією,що ті вже тверезі.
А ті зара під крижопольською центральною ялинкою зібрали купу дітлахів і пускають їм феєрверки.Ще ж два мішка феєрверків є.За гучними залпами вони й не чують,що в кармані звонить телефон.
Перепрошую , Крижопіль - яка справжня назва?
От Ви не знаєте - де Крижопіль.
Мені тут в приватні надійшло повідомлення з Крижополя - "А де це - Дніпро?"
Щасливі люди:)))
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tea
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