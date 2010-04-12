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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 59606162>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 52
1. Від 15 до 20%
27%
14
2. Від 20 до 25%
6%
3
3. Від 25 до 30%
8%
4
4. Від 30 до 35%
2%
1
5. Більше 35%
4%
2
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
28
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:31

  Vitl написав:По голосованию в шапке есть такое наблюдение...Последний пункт вообще означает ревальвацию, т к сезонно в период после выборов будет ещё весна и укрепление гривны.А в первом пункте указан диапазон примерно достающий до 34.Т о остальные пункты очень сомнительны. ну если кто то считает что мы уйдём выше 34 то я очень буду рад проницательности этого человека.

Ну да.
Я проголосовал последний пункт. Т.к. не было "менее 15%"
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:33

  гуляйполе написав:по голосовалке,не совсем понятна точка отсчета. Сегодняшний уровень,день начала предвыборной компании,день голосования первого тура,или что-то другое...

Я исходил, что на начало года.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:49

Re: Валютный рынок в контексте

Столица почти выравнялась по покупке-продаже...
Тобиш 28.10 пока по среднему...

Фатит ли пороху завтра еще подкачать...
:(
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:20

  tea написав:
  Vadim V написав:
  tea написав:ДС вже півгодини назад підготував підсумкові зелені букви,крім курсів Крижополя.
Зара звонить хлопцям з надією,що ті вже тверезі. :mrgreen:
А ті зара під крижопольською центральною ялинкою зібрали купу дітлахів і пускають їм феєрверки.Ще ж два мішка феєрверків є.За гучними залпами вони й не чують,що в кармані звонить телефон. :mrgreen:

Перепрошую , Крижопіль - яка справжня назва?

От Ви не знаєте - де Крижопіль. :mrgreen:
Мені тут в приватні надійшло повідомлення з Крижополя - "А де це - Дніпро?" :mrgreen:
Щасливі люди:)))

Дніпро є на мапі, а де є Крижопіль?
Чому такі таємниці? :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:34

  Vadim V написав:
  tea написав:
  Vadim V написав:Дніпро є на мапі, а де є Крижопіль?
Чому такі таємниці? :?

Ну є ж Гуголь.
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_orig ... 576729.jpg
Ви питали у Гуголя?
http://vlasno.info/images/stories/cultu ... pil-2.jpeg
Востаннє редагувалось tea в П'ят 04 січ, 2019 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:34

  vovan_prm написав:На мой взгляд при победе ПАП - раскачка будет минимальной (в пределах сезонных колебаний), при победе (Боже збав) юли

Вы у кормушки? )))
Боже збав, ещё одного сроку краина не витримаэ
Такое только после фальсификаци, тогда уже курс неважен будет, нужно будет просто валить отсюда
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Gumanoid
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:36

Re: Валютный рынок в контексте

карта украины крижопіль.

https://www.google.com.ua/search?hl=ru& ... _hc6fXbs0#
Востаннє редагувалось дарий в П'ят 04 січ, 2019 20:37, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:36

  дарий написав:Столица почти выравнялась по покупке-продаже...
Тобиш 28.10 пока по среднему...

Фатит ли пороху завтра еще подкачать...
:(

До понеділка курс йтиме вниз.
При міжбанку 27.78/27.80 курс в понеділок буде 27.90/28,00.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:44

  дарий написав:карта украины крижопіль.


Та вже скоро 21.00,а ДС без Крижополя поки що не хоче друкувати "Вечірній привіт".
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:46

Re: Валютный рынок в контексте

https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1 ... -h292-k-no

Просто умиляет....
дарий
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