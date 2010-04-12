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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:31
Vitl написав:
По голосованию в шапке есть такое наблюдение...Последний пункт вообще означает ревальвацию, т к сезонно в период после выборов будет ещё весна и укрепление гривны.А в первом пункте указан диапазон примерно достающий до 34.Т о остальные пункты очень сомнительны. ну если кто то считает что мы уйдём выше 34 то я очень буду рад проницательности этого человека.
Ну да.
Я проголосовал последний пункт. Т.к. не было "менее 15%"
Только не юля
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:33
гуляйполе написав:
по голосовалке,не совсем понятна точка отсчета. Сегодняшний уровень,день начала предвыборной компании,день голосования первого тура,или что-то другое...
Я исходил, что на начало года.
Только не юля
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:49
Столица почти выравнялась по покупке-продаже...
Тобиш 28.10 пока по среднему...
Фатит ли пороху завтра еще подкачать...
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:20
tea написав: Vadim V написав: tea написав:
ДС вже півгодини назад підготував підсумкові зелені букви,крім курсів Крижополя.
Зара звонить хлопцям з надією,що ті вже тверезі.
А ті зара під крижопольською центральною ялинкою зібрали купу дітлахів і пускають їм феєрверки.Ще ж два мішка феєрверків є.За гучними залпами вони й не чують,що в кармані звонить телефон.
Перепрошую , Крижопіль - яка справжня назва?
От Ви не знаєте - де Крижопіль.
Мені тут в приватні надійшло повідомлення з Крижополя - "А де це - Дніпро?"
Щасливі люди:)))
Дніпро є на мапі, а де є Крижопіль?
Чому такі таємниці?
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:34
Востаннє редагувалось tea
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:34
vovan_prm написав:
На мой взгляд при победе ПАП - раскачка будет минимальной (в пределах сезонных колебаний), при победе (Боже збав) юли
Вы у кормушки? )))
Боже збав, ещё одного сроку краина не витримаэ
Такое только после фальсификаци, тогда уже курс неважен будет, нужно будет просто валить отсюда
Був один батон,тепер купа рюкзакив
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:36
Востаннє редагувалось дарий
в П'ят 04 січ, 2019 20:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:36
дарий написав:
Столица почти выравнялась по покупке-продаже...
Тобиш 28.10 пока по среднему...
Фатит ли пороху завтра еще подкачать...
До понеділка курс йтиме вниз.
При міжбанку 27.78/27.80 курс в понеділок буде 27.90/28,00.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:44
дарий написав:
карта украины крижопіль.
Та вже скоро 21.00,а ДС без Крижополя поки що не хоче друкувати "Вечірній привіт".
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:46
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