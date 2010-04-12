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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:05
Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:09
Валютчики з Крижополя,ну ті двоє,що куми, кожного року 31 грудня грузять у машину 4 ящика водки,тазік олів"є,каструлю вареної картоплі,мішок дров і три мішки петард і салютів і їдуть святкувати Новий рік до центральної ялинки Крижополя. Ну й святкують в ніч з 31 грудня на 19 січня. От вони цілий день гужбанять,на ніч як дрова лягають ночувати у машину.Зранку все починається знову і так до 19 січня вони навіть не з"являються додому.
Ну а вже зранку 19 числа,коли закінчується вся їх провізія, їх жінки приїздять на таксі до центральної ялинки,грузять їх п"яні організми у машину і везуть в ополонку.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:16
Re: Валютный рынок в контексте
Откуда такие подробности?
Вы там часом участия не принимаете?
Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:21
Re: Валютный рынок в контексте
Ополонка - прорубь.
Пасиба. Точно не знал...
Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:23
Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:25
Re: Валютный рынок в контексте
А все Крыжополь, Крыжополь...
Говорил же ДС-у Слава.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:28
Re: Валютный рынок в контексте
И хтоб шо не казав - Лучше Рошена пока нет в Стране.
Факт.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:35
Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:37
Да так оно.
Попробуйте ответить на простой вопрос:
-Кто из предыдущих Президентов был лучше нынешнего?
Я не утверждаю, что этот хороший.
Вопрос кто был лучше?
Без бла-бла-бла. Без "как мы жили".
Только фамилия.
Есть желающие высказаться одним словом?
Востаннє редагувалось vovan_prm в П'ят 04 січ, 2019 21:49, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
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